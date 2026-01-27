宜縣府廉能事蹟人員表揚 6人獲獎

宜蘭縣政府縣務會議表揚廉能事蹟人員，由代理縣長林茂盛親自頒獎六位廉能楷模，以表彰廉能標竿之學習典範。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政府縣務會議表揚廉能事蹟人員，由代理縣長林茂盛親自頒獎六位廉能楷模，以表彰廉能標竿之學習典範。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府縣務會議於今（廿七） 日上午表揚一一四年度宜蘭縣政府廉能事蹟人員，由代理縣長林茂盛親自頒獎表揚六位廉能事蹟人員，以表彰同仁們在拒收餽贈、發掘不法、確保公帑及為民服務等方面的卓越貢獻，縣府政風處長林六山共享榮耀。

此次獲獎人員包括消防局緊急救護隊員陳曉貞、消防局第四消防大隊副大隊長翁樸彬、衛生局長期照護服務管理所行政管理組約聘人員鍾佩樺、組長方鴻益、警察局羅東分局公正派出所所長林士傑、水利資源處水利工程科約用人員李瓈穎，因未克出席，由科長游政勳代領，均獲頒獎狀乙幀及獎金。

此次受表揚人員事蹟涵蓋拒收餽贈、協助查獲不法案件、不畏威脅依法行政、確保公帑及積極為民服務等多面向，具代表性且足以鼓舞人心，希冀透過此次表揚活動達到標竿效果，提升機關廉潔風氣。

代理縣長林茂盛表示，一一四年度廉能事蹟人員是由各機關、單位推薦參加，共有十六位角逐，經由縣府教育處、秘書處、人事處、主計處等組成初審小組選出六位廉能楷模經提報縣府廉政會報審議通過，成為為民服務典範，並鼓勵同仁推動廉潔發展風氣。

建立廉能政府，是全民的期望與共識，亦為縣府努力的目標。宜蘭縣政府每年依據「宜蘭縣政府廉能事蹟實施要點」辦理優良廉能事蹟人員遴選，今年一一四年各機關、單位推薦具有代表性廉能事蹟之同仁參選，經提報縣府廉政會報審議通過，遴選出六位年度廉能楷模，透過縣務會議公開表揚儀式，以表彰廉能標竿之學習典範。