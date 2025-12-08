宜縣府推動水患自主防災社區成果座談會

宜蘭縣政府推動水患自主防災社區成果座談會，代理縣長林茂盛頒發聘書給社區幹部。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府八日在縣府文康中心舉行「宜蘭縣政府推動水患自主防災社區成果座談會」，代理縣長林茂盛出席頒發聘書給社區幹部。

林茂盛表示，縣府從一０一年推動水患自主防災社區永續經營至今十三年，逐年推動與強化宣導防災意識，並提升在地性的防護能力，現各處社區在防汛期間皆已自主性進行各項防災工作，也讓宜蘭縣連續多年獲經濟部水利署評鑑為績優縣市。

宜蘭地區因部分地勢低窪，致雨水無法即時排流，易造成地區淹水，鑑於工程措施有其侷限性，無法即時解決全面性淹水問題。為使水患自主防災社區落實智慧科技防災，縣府及輔導團隊宜蘭大學更全國首創使用社區自主防災決策儀表板進行社區內歷史致災點位資訊有效彙整及防災實兵演練，以及配合縣府「宜蘭縣智慧防汛網之淹水感測器」，佈設高密度、低成本、易維修之淹水感測設備，提供直接之水位資訊，即時預警，提早應變目標，協助自主防災隊，提前部署，做好「減災、整備、應變、復原」的各階段任務。