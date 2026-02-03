宜縣府精進建築許可作為 推動建照30日內審查核准
▲宜蘭縣政府建設處長邱程瑋(左一）提出專案報告「宜蘭縣建築許可精進作為」-推動建築執照三十日內審查核准，代理縣長林茂盛也要求建設處積極辦理，將可提升建築許可行政效能，讓民眾對政府施政有感，也為居住安全與品質把關。（記者董秀雲攝）
宜蘭縣政府建設處於今(三)日在縣務會議提出專案報告「宜蘭縣建築許可精進作為」，由縣府建設處長邱程瑋做專案報告，代理縣長林茂盛聽取報告後，肯定建設處完備法令及提升行政效之努力，並指示建設處持續落實建築許可與施工管理，包含損鄰案件公正與專業的處理，並確實執行相關法令及執照核發進度的管控。
建築許可及施工管理攸關公共安全、產業發展與居住品質，為整體行政治理的重要一環。近年宜蘭縣建築活動持續活絡，建築管理相關案件量能維持高檔，縣府除穩定推動建築許可核發作業外，亦同步從法令制度及行政作為面持續精進，全面強化建築管理體系。縣府建設處長邱程瑋簡報法令精進作為，近五年一一O-一一四建築管理法精進成果。
縣府建設處長邱程瑋表示，宜蘭縣建築許可精進作為，在法令制度精進方面，持續強化建築施工安全與爭議處理機制。包括於一一四年十二月十六日經縣議會三讀通過《宜蘭縣建築物施工中損壞鄰房爭議事件處理自治條例》，引入第三方專業鑑定制度，作為爭議事件安危性之評估依據，並規範地下層開挖施工前鄰房鑑定標準，以降低施工風險並妥善處理鄰房爭議。
在行政作為方面，縣府亦持續推動便民加速措施。自一一四年三月起實施「投資宜蘭・兩週准照」政策，於特定範圍內加速工廠建築許可審理流程，協助產業投資落地，目前已有五十六案受惠；另自一一四年六月起推動「危老重建・快速通關」措施，採兩週審查機制，加速危險老舊建築物重建，提升都市環境品質與居住安全，目前計有十六案受惠。
對於建設處今年一一一五年度推動擴大建照委託公會協審範圍、研議簡易室內裝修申請及審查機制，推動建造執照全面兩週審查及建使照三十日內審查核准等精進作為。代理縣長林茂盛也要求建設處積極辦理，將可提升建築許可行政效能，讓民眾對政府施政有感，也為居住安全與品質把關。
建設處長邱程瑋表示，展望未來，縣府將持續精進建築許可行政作為。自一一五年度起，進一步擴大委託宜蘭縣建築師公會協審範圍，納入十層以下集合住宅及工廠類建築，以期便利民眾及投資宜蘭之產業申請並加速建築許可審理進度。同時，針對建造及使用執照，持續朝十四日內完成審查補正及三十日內，扣除申請端補正時間核發執照之作業目標邁進，提升行政效率。另將推動「簡易室內裝修」相關申請及審查機制，針對集合住宅等使用性質較為單純之建築物，規劃提供更便捷之申辦管道，在兼顧行政效率的同時，持續為居住安全把關。
