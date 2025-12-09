（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】中央各部會與宜蘭縣政府今（9）日就「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」綜合規劃召開地方財政負擔研商會議，朝向將地方配合款調降至57.55億元。代理縣長林茂盛表示，感謝行政院陳金德政務委員的協調及支持，並懇請中央今年底前完成綜合規劃計畫的核定，力拚鐵路高架124年如期通車。

宜縣府財政負擔鬆口氣！宜蘭至羅東鐵路高架化計畫地方配合款調降至57.55億 - https://www.watchmedia01.com

縣府指出，本案自109年10月26日行政院核定宜蘭縣政府提出可行性研究報告後，由交通部續辦綜合規劃，於114年11月18日陳報行政院審議。計畫總經費達501.54億元，其中地方原須負擔105.58億元。為降低地方財政壓力，縣府先後於113年5月2日及114年11月18日正式函請中央召開專案協商，盼調降地方配合款比率。

廣告 廣告

宜縣府財政負擔鬆口氣！宜蘭至羅東鐵路高架化計畫地方配合款調降至57.55億 - https://www.watchmedia01.com

林茂盛表示，宜蘭縣財政相較其他縣市壓力更為沉重，且宜蘭鐵路高架亦可配合東部鐵路提速計畫需要，盼中央能充分考量減輕縣府的負擔。本案經協商後，中央同意多項機制，包括：維持中央補助非自償經費86%（地方負擔14%，約57.55億元）、免除地方負擔用地及基地取得費用32.86億元，以及自償性經費15.17億元待高架完工後再逐年償還中央。在上述協助下，地方配合款由原本的105.58億元大幅調降至57.55億元，將可減輕縣府財政壓力，確保其他縣政推動不受影響。

縣府表示，陳金德政委於會中裁示，宜蘭縣配合款之負擔方式將比照嘉義市區鐵路高架化及桃園鐵路地下化兩案前例，讓地方財政有更合理的負擔依據。此外，配合高架工程的蘭陽溪鐵路橋改建費用46.57億元，也已確認由臺鐵公司負責，不列入本案成本效益，避免降低本案自償率，進而地方財務分攤比例增加。

林茂盛表示，感謝陳政委對宜蘭交通建設的重視，於國發會明（10）日審議前特別召開本次專案協商會議，使地方訴求得以充分討論。他重申，縣府承諾全力配合後續行政程序，盼中央能於今年12月底前完成計畫核定，中央地方共同努力加速推動鐵路高架124年如期通車，藉以消除平交道交通瓶頸、縫合鐵路兩側土地，帶動地方整體發展。