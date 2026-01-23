宜縣府輔導整合產業資源 農會推出馬年限定「天冰天菜」年菜組合
為強化年節期間農漁產品行銷、穩定農民收益並落實食品安全，宜蘭縣政府持續以「農會為平台、產地為核心」的政策方向，輔導宜蘭縣農會整合在地農漁畜產業資源，推出「馬年限定－天冰天菜」年菜組合，並於日前在「鮮饗宜蘭農舖」舉辦發表記者會。活動當天邀請林錦成主廚現場示範年菜料理，示範如何將在地嚴選食材轉化為星級佳餚，讓民眾在馬年春節期間，輕鬆準備豐盛又健康的圍爐饗宴。
結合補助與輔導 建構產地直送通路
代理縣長林茂盛表示，縣府近年透過產業輔導與行銷推廣計畫，協助農會強化集貨、分級、冷鏈及銷售通路建置，讓農漁畜產品能穩定進入市場。本次年菜組合由宜蘭縣農會統籌規劃，串聯農民、漁會與食品加工業者，建構從產地到餐桌的一條龍供應模式，落實食品安全把關。
串聯農漁會與在地業者 農會第一線把關落實食安
代理縣長林茂盛指出，食品安全是民眾過年期間最關心的議題，透過農會通路，由農會負責原料來源控管、品質檢驗及產地溯源，不僅能有效提升消費者信任度，也讓農民以合理價格穩定銷售，形成良性循環，這正是縣府推動農業政策的重要目標。
宜蘭縣農會表示，本次推出的「尋味宜蘭」生鮮冷凍箱，整合頭城區漁會、蘇澳區漁會、十大神農溪和食品、謝正佐等在地漁產業者及勝贏屠宰場，提供產地直送的生鮮魚肉；「尋味宜蘭」蔬菜箱則結合順德臘味食品工廠的臘肉與鴨賞、在地農友栽種的蔥蒜、綠園有機蔬菜農場的有機芹菜，以及宜蘭嚴選好米，展現宜蘭農業整體實力。
一站式採購結合限時早鳥優惠 創造農民與消費者雙贏
縣府強調，透過一站式採購服務，民眾可一次購足生鮮魚肉與各式蔬菜，省去奔波市場的辛勞，也能買得安心、有保障，同時提升在地農漁畜產品銷售量，讓政策效益實際回饋到農民端。
為回饋鄉親支持，宜蘭縣農會特別推出限時早鳥優惠，即日起至1月31日止完成訂購並結帳，可享天菜組每組900元、天冰組每組2,000元，另有兩兩成雙超值組合優惠價2,500元，鼓勵民眾以實際消費支持在地農漁產業。
【訂購與營業資訊】
營業時間：每日9時至18時
取貨時間：115年2月2日至2月13日
訂購地點：宜蘭縣農會鮮饗宜蘭農舖（宜蘭市林森路155號）
