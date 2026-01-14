宜縣府進退失據 全體縣民受累

宜蘭縣第二行政中心在民國109年7月開工、預計112年1月完工，但工程卻一再延宕，今年中才有可能完工，引發地方不滿，批評影響羅東鎮發展。（吳佩蓉攝）

宜蘭第二行政中心自民國109年開工以來，從備受期待的溪南發展引擎，因工程一再延宕淪為政治泥淖，回顧這段歷程，宜蘭縣政府在預算掌控、合約履行與民意溝通上的荒腔走板，更揭示縣府在為民服務與迴避圖利的界線中進退失據，最終受害的還是全體縣民。

縣府在處理承包商撥款與工期展延上的態度，堪稱失能的典型。111年縣長林姿妙涉貪案爆發後，縣府官僚體系似乎陷入「多做多錯」的恐懼，面對疫情導致的工期展延與物價調整預算，縣府遲不核定，甚至發生拒撥2.5億元工程款的離譜行徑。

廣告 廣告

代理縣長林茂盛在這段期間歷任縣府祕書長、副縣長，是林姿妙倚重的左右手，負責「主內」的他主持多次會議，但工程延宕問題始終懸而未解，是明擺的事實。

縣府為了「避嫌」而矯枉過正的退縮，導致工程停工半年，使第二行政中心差點淪為爛尾樓，這不是謹慎，而是行政怠惰；官員因擔心被指控「圖利廠商」而選擇行政癱瘓，置個人政治安全於公共建設之上，更置縣民改善生活的期望於不顧。

律師出身的民進黨縣長參選人林國漳日前接受專訪時，提及林姿妙涉貪案後，使公務員做決策時，因為擔憂會不會有貪汙、圖利的問題，會比較保守。從這段專訪也可看出，縣府在明哲保身的鴕鳥心態下，已成為縣政發展的絆腳石。

第二行政中心的延宕，不僅是單一建物的遲滯，更引發連鎖效應，精華區土地活化停擺、鎮公所重建計畫隨之受阻。工程受疫情影響，是全台皆有的情況，外界都能理解，但相較於其他縣市力求突破困境解方，宜蘭縣政府卻選擇不作為，讓工程再拖半年，最終讓全體縣民為這份政治擔憂埋單，任憑羅東未來在空轉中虛耗。