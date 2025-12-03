宜縣府遏止偷倒廢棄物 5地點設AI影像辨識

冬山鄉梅花湖三清宮下方山坡地遭偷倒大量廢棄物，讓地主相當困擾，檢警環啟動偵辦，至今尚未偵破。

這些廢棄物都破碎過，地主懷疑是事業廢棄物，今（2025）年初檢警環更破獲環保蟑螂集團在宜蘭多地偷倒廢棄物，檢方起訴多人，全案審理中。宜蘭近期類似偷倒行為頻傳，衝擊環保立縣招牌。

噶瑪蘭橋南下是許多大貨車會通行的重要交通節點，縣政府為嚇阻偷倒行為，明年規劃斥資250萬元，在噶瑪蘭橋南下、雪山隧道和思源啞口等5處地點設置AI智慧影像辨識系統，選擇在雪山隧道設置是為掌握小型車輛軌跡，思源啞口則是要杜絕非法載運生雞糞的不肖業者。

宜蘭縣政府環保局長許嘉琦說明，「就我們剛剛提到的，之前有查察到一些相關的違規行為，其實我們會把這些影像丟到AI，讓它去學習。」

宜蘭縣代理縣長林茂盛回應，「因為這些犯罪的手法都不斷的更新 ，不管是隱蔽式還是剛剛講的鷗翼車，或是封閉型的車輛，你根本看不到他載運的內容是什麼。」

縣政府表示，不肖偷倒業者的手法日新月異，有犯罪集團已開始利用回頭車等模式，將廢棄物透過多種車輛偷運入境，因此縣內相關監控設備也要更新，且這套系統也能導入環保犯罪黑名單讓AI學習，即時掌控可疑車輛，杜絕偷倒行為發生。