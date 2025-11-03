宜縣府響應「不倒騎士‧騎出生命」 單車環臺圓夢活動

（圖／宜蘭縣府衛生局）





為鼓勵癌友走出陰霾、勇敢迎向新生活，宜蘭縣政府響應台灣抗癌協會舉辦的「不倒騎士‧騎出生命」單車環臺圓夢之旅，於3日在縣府文康中心辦理歡迎活動。現場邀請癌友現身說法，分享抗癌歷程，以「用生命影響生命」的核心精神，呼籲社會各界共同關懷癌友，凝聚更多支持與鼓勵的力量。

「不倒騎士」活動自民國100年起展開，今年邁入第13屆，持續以單車環島的方式推廣「運動抗癌、癌症不來」理念。本次活動共有約50位的抗癌勇士與陪騎志工參與，於11月2日至11月11日期間，完成為期10天、總長約1,100公里的環臺挑戰。宜蘭縣為全臺首站抵達，象徵勇氣與希望的啟程。林茂盛代理縣長特別到場迎接不倒騎士團隊，表達對這群生命鬥士的敬意與支持；並表示隨著人口老化、飲食與生活習慣改變、環境中致癌物質等因素，癌症發生人數逐年增加。透過這項活動，不僅能激勵癌友彼此打氣，也提醒民眾正視健康管理與定期篩檢的重要性。

癌症自民國71年以來，已連續43年位居國人死因之首，平均每4分2秒就有1人確診。為守護縣民健康，宜蘭縣政府衛生局整合轄內醫療院所與各鄉（鎮、市）衛生所，持續提供免費的「六癌篩檢」服務（包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌及胃癌），並結合健康諮詢，協助民眾早期防治、遠離疾病威脅。

衛生局提醒，癌症並非絕症，只要早期發現、及時治療，5年存活率可達7成以上；保持規律運動、均衡飲食、良好作息與定期篩檢，都是預防癌症的關鍵。相關篩檢服務資訊，可洽各鄉（鎮、市）衛生所，或撥打衛生局癌症篩檢專線（03）935-2722，共同守護自己與家人的健康。

