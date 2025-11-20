宜縣府：員山大湖風景特定區 115年重新開園

（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）宜蘭縣政府針對員山鄉大湖風景特定區，辦理景觀工程改善，原本預計年底或明年初重新對外開放，但遭質疑園區目前還是雜草荒蕪。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天說，因停車場等問題還要解決，但可確定明年會重新開園。

縣府工商旅遊處在今年8月曾表示，縣府自2020年封閉大湖風景特定區，辦理周邊景觀工程改善，工程已進行4期，5年來共投入新台幣9300萬元，先後完成廣場環境營造，提供水域休憩與碼頭設施，打造倒影平台、環湖步道、生態護岸、水門棧道、新月橋整修等，希望改善當地遊憩體驗，營造宜蘭縣觀光遊憩新亮點。預計年底或明年初重新對外開放，免收門票。

廣告 廣告

宜蘭縣議員黃雯如今天在議會質詢，大湖風景特定區工程延宕再延宕，之前媒體說年底就會開園，但現在年底了，看起來雜草叢生還是像廢墟一樣，且園區內的木板、鋼筋都突起，還有遊客在裡面走路很危險；許多民眾質疑，為何年底要開園，現在看起來還是一片荒廢。

林茂盛回應，大湖風景特定區原本預訂今年10月完工，後面還有驗收，當時有考慮到是否完工就開放，但後來經縣府內部檢討，一個設施若開放後，停車場非常重要，旁邊的私人土地（停車場預定地）以後可能透過重劃來取得，但現階段還是私人土地，縣府會盡量協調地主先提供。此外，園區若開放也要有足夠寬的連外道路與廁所，縣府已編列預算要施作。

林茂盛指出，等停車場、廁所、連外道路拓寬，整個工程告一段落後，大湖風景特定區會以全新面貌，迎接遊客。目前園區還是工地範圍，請民眾不要進入，有些木板或釘子會在開園前再檢視，符合安全後再開園；開園時間要看工程發包結果，但可確定明年一定會開園。（編輯：張銘坤）1141120