宜縣府：擬爭取補助改建宜蘭運動公園體育館

（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）宜蘭縣議員林岳賢日前提議籌建「小巨蛋」，縣府今天表示，將爭取改建宜蘭運動公園體育館，預估經費新台幣11億元，明年2月提送運動部申請補助。

國民黨籍縣議員林岳賢20日在質詢時表示，告五人樂團去年3月16日和17日在宜蘭運動公園田徑場開唱，帶動周邊效益，雖其中一天下起大雨現場仍爆滿，許多歌迷淋雨聽歌，這代表宜蘭需要一座「小巨蛋」，他在議會提案也獲得不分黨派議員支持。

代理縣長林茂盛答詢，縣府會持續推動改建宜蘭運動公園體育館，現正安排拜會運動部長李洋，屆時也會將此案列入討論。

針對林岳賢提議，縣府教育處代理處長陳金奇今天表示，由於宜蘭運動公園田徑場使用率高，且大多用於舉辦田徑賽事，與爭取增建室內運動場館功能不盡相同，而宜蘭運動公園體育館已使用40年，部分設施老舊有待改善，爭取改建經費約新台幣11億元，預計明年2月提送運動部申請補助。

陳金奇說，改建後，預估容納人數可從2000人增加至5000人，除能維持原有體育賽事外，還能舉辦音樂會、國際會議，也能作為展覽場館等多元化用途。（編輯：李錫璋）1141123