宜縣扶輪之子相見歡 見證愛與關懷

國際扶輪3490地區推動宜蘭縣扶輪之子認養計畫，於昨（ 十七） 日下午一時在羅東國小校友館三樓創意發想中心溫馨舉辦「宜蘭縣扶輪之子相見歡活動」。透過溫馨互動，促成受培育學生與培育人首次面對面交流，不僅深化彼此的情誼，更共同見證愛與關懷的社會力量。

教育處代理處長陳金奇表示，非常感謝國際扶輪社長期以來對宜蘭縣學子的深切關懷與實際行動，給予最實質的支持。透過此次計畫，不僅看見社會的溫暖力量，也更堅定縣府推動教育政策的決心。教育是培養未來人才的重要基石，長達八年的培育不僅是物質上的支持，更是精神上的陪伴與鼓勵，展現社會共同扶持下一代的力量，期盼在各界持續投入下，讓良善循環不斷延續，為孩子打造更加光明的未來。

教育不僅是知識的傳遞，更是一場心靈與思想的探險，透過此次計畫，學生與培育人之間的情誼已經萌芽，未來將成為學子們追逐夢想路上最堅實的後盾，並持續為宜蘭縣教育注入暖流，相信在社會各界的持續關懷與投入下，能啟發更多孩子積極向上、勇於挑戰，讓這份愛與希望的種子，在宜蘭這片土地上持續開花結果。