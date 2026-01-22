宜縣抽驗春節食品 結果出爐

（圖／宜蘭縣府衛生局食品藥物管理科）





農曆春節將至，民眾採買年節應景食品頻繁，為確保市售食品安全，宜蘭縣政府衛生局至各賣場、餐飲業及食品製造業進行各類食品抽驗，計156件。抽驗品項涵蓋民眾年節期間常購買之蔬果農產品、禽畜水產品、米麵豆製品、糕粿糬類製品及休閒食品等，並依風險高低擇定檢驗項目為農藥殘留、動物用藥殘留、防腐劑、殺菌劑、甜味劑、保色劑、漂白劑、著色劑、重金屬及食品微生物等。156件檢驗結果均符合規定，相關資訊並公布於衛生局網站食品檢驗專區。

衛生局局長徐迺維提醒民眾，採購完整包裝或散裝年節食品時應看清標示。購買完整密封包裝食品時，應先確認包裝外觀是否破損，並應注意產品上是否有明確標示內容物名稱、有效日期、廠商的名稱、地址、電話，以及原產地、營養標示等資訊；散裝食品則應標示品名及原產地（國）。同時掌握「三不原則：標示不清楚不買、過白或過於鮮艷不買、有異味不買」，聰明採購年節食品，飲食安全更安心。

民眾如有食品衛生安全問題，可於上班日撥打衛生局食品藥物管理科專線：03-9332779，或衛生局政風室廉政食安專線：03-9322634分機1501洽詢，共同打造安心、健康的春節環境。

