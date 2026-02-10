宜縣推動全民運動成果斐然 榮獲運動i臺灣2.0特優縣市

宜蘭縣推動全民運動成果斐然，榮獲運動i臺灣2.0特優縣市，更是連續五年獲獎，縣府教育處長陳金奇在縣務會議獻獎給代理縣長林茂盛接受。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府榮獲「運動i臺灣2.0計畫」一一四年度特優縣市，以「活力多元新生活，永續運動促健康」為主軸，運用特有地理環境，規劃辦理「冬山河水岸馬拉松」、「宜蘭水樂園 春秋共游趣-PART3」等多項特色活動，鼓勵民眾規律運動。此次全國僅十個縣市榮獲特優，宜蘭縣更是連續五年獲獎，實屬不易，代表宜蘭縣在全民運動業務的推動成果獲得高度肯定。宜蘭縣政府縣務會議於今（十）日由縣府教育處長陳金奇獻獎給代理縣長林茂盛接受。

代理縣長林茂盛表示，能夠連續五年獲得中央肯定，是縣府團隊、各鄉鎮市公所及縣內體育團體共同努力的成果。縣府秉持「拚出宜蘭好健康」的核心理念，補助體育團體、公所與學校，並強化軟硬體設施建設，建置友善的運動環境。透過各方的資源整合，宜蘭已成功打造多樣化且優質的體育生態系，有效提升全民運動參與率。未來縣府將持續充實設施並採取策略性推動，厚植地方體育發展實力。

宜蘭縣政府將持續優化體育設施與活動品質，打造宜蘭成為名副其實的運動友善城市。縣府誠摯邀請全體縣民踴躍參加一一五年度各項體育活動，攜手實踐健康生活，共同感受運動帶來的活力。更多活動資訊，請至「i運動資訊平臺」（https://isports.sa.gov.tw/）活動專區查詢。

回顧一一四年度執行成果，宜蘭縣針對一般民眾、身心障礙者及原住民族三大族群，共推展八十九項子計畫，辦理場次突破1100場。邁入一一五年度，縣府積極配合中央政策轉型，將專案更銜為「地方政府規律運動計畫」及「輔導地方政府推展適應運動計畫」，預計辦理超過900場次活動。此舉旨在落實總統「競技運動全民化」與「運動村里認證」的願景，規劃出涵蓋多元領域的七十一項子計畫，提供縣民更豐富的運動選擇。