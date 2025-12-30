宜縣提升環境清潔成效 表揚績優鄉鎮公所

宜蘭縣政府擴大縣務會議公開表揚宜蘭縣環境清潔考核結果，代理縣長林茂盛表揚榮獲特優公所及獲頒精進獎公所。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政府擴大縣務會議公開表揚宜蘭縣環境清潔考核結果，代理縣長林茂盛表揚榮獲特優公所及獲頒精進獎公所。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府擴大縣務會議今(三十)日公開表揚「一一四年宜蘭縣環境清潔考核」及「一一四年度宜蘭縣孳生源清除評比」的績優鄉鎮市。代理縣林茂盛感謝各公所對環境維護的投入，並肯定受獎單位在髒亂點改善、公廁清潔與病媒孳生源清除等工作上的努力，期勉各鄉鎮市持續精進環境整潔，讓宜蘭更好、更美。縣環保局長許

嘉琦共享榮耀。羅東鎮長吳秋齡、員山鄉長張宜樺、頭城鎮長蔡文益都親自出席。

廣告 廣告

一一四年宜蘭縣環境清潔考核結果，第一組礁溪鄉、羅東鎮及第二組三星鄉、員山鄉榮獲特優，各可獲禮券五萬元；冬山鄉、蘇澳鎮、五結鄉及南澳鄉則因整體清潔與維護表現進步、改善明顯，獲頒精進獎，可依得獎次數比例分配領取不分組禮券共五萬元。此外，在「一一四年度孳生源清除評比」中，第一組前三名為礁溪鄉、蘇澳鎮、頭城鎮，第二組前三名為三星鄉、五結鄉、南澳鄉，依名次分別可獲得禮券二萬、一萬五千元、一萬元，以資鼓勵。

代理縣長林茂盛表示，這些成果都是長期投入，在環境治理不斷，請環保局持續加強環境改善，更加精進建立宜居家園。

環保局表示，各公所在轄區環境維護上均投入相當心力，不論是道路清潔、髒亂點整治、公廁管理、清溝疏濬、違規廣告物取締或空屋空地整理等項目皆全力執行；在行政配合事項上亦相當積極，包含資料提報、參與會議及各項環境政策的落實。此外，也積極與民眾宣導、溝通包含菸蒂不落地、遛狗不留便等環境維護政策，讓環境清潔理念深入民心並落實在縣內各處。

環保局強調，此次頒獎不僅是肯定績效，更希望藉由公開表揚，讓各公所與社區看見具體成果，促使環境治理工作持續深化。同時也呼籲民眾共同維護生活周邊環境，整理空地與空屋、清除積水容器，防範病媒蚊孳生，確保社區環境衛生。未來將持續推動並提升環境清潔及衛生管理制度，透過獎勵與考核形成正向循環，期盼縣民共同參與環境維護，持續提升宜蘭的環境品質。