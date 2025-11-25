宜縣明年再度提高婦女生育津貼 生育補助達2萬元、產檢交通費升至3千元

（圖／宜蘭縣府社會處）





宜蘭縣政府為因應少子化並提升生育意願，代理縣長林茂盛25日宣布自115年元旦起將再度調整婦女生育津貼，自原本的1萬8,000元提高至2萬元，產檢交通費則由2,000元提升至3,000元，兩項補助合計可達2萬3,000元，讓設籍宜蘭縣的生育婦女能獲得更實質的支持。

宜蘭縣府表示，除了現金補助之外，社會福利服務中心社工員將持續提供到宅訪視服務，除致贈玻璃奶瓶、濕紙巾、圍兜兜、奶粉分裝罐等新生兒用品及育兒與福利資訊外，也會關懷產婦與新生兒的健康情形，並依照家庭需求提供必要協助。

從108年以來，縣府多次提高生育相關補助，從最初的生育津貼1萬元與產檢交通費1,000元開始，111年將生育津貼提高至1萬2,000元並將產檢交通費調升至2,000元；113年再調升生育津貼至1萬5,000元；114年更進一步提升為生育津貼1萬8,000元加上2,000元產檢交通費合計2萬元，而115年此次更是第四度調高至生育津貼2萬元與產檢交通費3,000元，補助幅度逐年增加。

宜蘭縣府統計，113年宜蘭縣新生兒約2,443人，114年預估僅約1,945人左右，持續下降的出生數讓縣府更加重視生育與育兒政策的重要性，希望透過擴大補助與完善服務，減輕家庭在迎接新生命時的經濟壓力，並營造更友善的育兒環境。

宜蘭縣府強調，本次調整所需經費已納入115年度預算，仍須送交宜蘭縣議會審議，期盼縣議會能支持本案，使新制得以在115年1月1日如期上路，讓縣內年輕家庭儘早受惠。

