宜縣明年起新增第二副縣長 有利「藍白」談合作的籌碼？

「地方制度法」修正案，明年開始，宜蘭縣政府將正式升級為「雙副縣長模式」，藍白營人士說，副縣長現在不只是職位，也是談合作的籌碼，是否有利「藍白」談合作的籌碼？縣民都在觀望。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

立法院院會三讀通過「地方制度法」修正案，明年開始，宜蘭縣政府將正式升級為「雙副縣長模式」！二０二六宜蘭縣長選舉，檯面上「藍、白」三位有意角逐者，有人說：副縣長現在不只是職位，也是談合作的籌碼，是否有利「藍白」談合作的籌碼？縣民都在觀望。

縣長林姿妙涉案遭停職後，由副縣長林茂盛代理縣長，副縣長並未出缺，明年元月一日起增加一個「副縣長」職缺。

宜蘭縣下屆縣長選舉，檯面上有藍營的議長張勝德、立委吳宗憲、白營的民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，藍白陣營已陷入混亂局面？今年五月已有藍營議員勸進無黨籍代理縣長林茂盛參選縣長，當時他透露現階段就是顧好縣政。時隔半年，同為無黨籍縣議員林錫明日前在總質詢時鼓勵林茂盛參選，表示自己立場雖偏藍，但同屬無黨籍的他，更能在議事表決中扮演重要關鍵。林茂盛回應：感謝肯定，現階段還是給事情做好！

宜蘭縣下屆縣長選舉，綠營已就定位，讓藍軍基層備感焦慮，甚至發動連署挺張勝德出戰。有國民黨內人士研判，人選恐要等到明年一月底至二月底間才會定案。

明年元月一日起增加一個「副縣長」職缺後，有人說，可以作為藍白合協調的籌碼，舉例來說，民眾黨陳琬惠可以透過民調出線，當然也可以不透過民調，直接接任副縣長，兩年後再選立委，藍白合作的空間更大。可說是政治界限定版：「先上車，後補票。」，減少因競爭產生的磨擦。

至於，藍營的議長張勝德、立委吳宗憲與無黨籍的代理縣長林茂盛三人之間，應如何協調或透過民調，決定由誰出線？藍營與親藍的縣民期待國民黨黨中央盡早確定提名辦法，盡快產生代表「藍白合」二０二六宜蘭縣長人選。