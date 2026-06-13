宜縣校長遴選取消家長投票權？ 家長團體批乾脆改回官派

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〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小學校長遴選作業要點，設有遴選委員11人；有議員提案建議，拿掉3名家長代表投票權，只給他們建議權，才能避免「公關校長」，讓遴選回歸教育專業；家長團體抨擊若是如此，乾脆廢除遴選，恢復官派校長。縣府表示，遴選委員比例均依法設置，為避免公關校長疑慮，遴選前，嚴禁私下請託等行為。

11名遴選委員固定委員有9人，分別是召集人(縣長指派)、副召集人(教育處長)、縣府代表1人、學者專家1人、縣級家長團體代表2人、宜縣教師會1人、教師代表1人、校長代表1人共9人；浮動委員2人，分別是出缺遴選學校的教師代表1人、家長代表1人。簡單講，就是縣府代表3人、家長代表3人、教師代表3人、學者專家1人、校長代表1人。

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縣議員謝家倫等人在議會提案，要求修正校長遴選辦法，他指出，家長代表有3人，他們對教育不一定是那麼專業，卻能影響遴選過程與結果，有些校長為了獲得支持就變成「公關校長」，甚至因此影響校務推動，造成很大困擾，家長對學校有熱忱就給他們建議權，但不應該有投票權，讓校長遴選回歸教育專業。

宜蘭縣家長協會理事長陳貴逢指出，遴選委員會有很多組成，教師代表也有3人，家長多是支持學校、支持校長，拿掉家長的3票，天秤會失去平衡，甚至倒向教師，而且「公關校長」只針對家長作批評，這完全不公平，如果有這些疑慮，乾脆廢除遴選委員會改回官派校長。

縣府教育處長陳金奇說，依據國民教育法規定，校長遴選委員家長與教師代表要各占1/5，宜縣遴選委員11人，家長與教師代表要各占3人才符合規定，對於公關校長疑慮，縣府早就嚴禁校長候選人，對於遴選委員除了行政程序接觸，私下不得有請託、拜會等行為，希望校長在遴選委員會以校務經營、實務經驗的分享回饋，爭取委員支持。

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