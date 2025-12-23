宜縣榮獲原民保留地禁伐補償執行貢獻績效特優獎

宜蘭縣榮獲原住民族保留地禁伐補償執行貢獻-績效特優獎。縣務會議由縣府民政處長張謙祥獻獎給代理縣長林茂盛接受。原住民事務所長鄭瀚淳偕同仁參與，共享榮耀。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣榮獲一一四年度原住民族保留地禁伐補償執行貢獻-績效特優獎，縣政府縣務會議於今（廿三）日由縣府民政處長張謙祥獻獎給代理縣長林茂盛接受。原住民事務所長鄭瀚淳偕同仁參與，共享榮耀。

縣府今年度受到肯定，經原住民族委員會評定宜蘭縣執行續效為特優，未來更將持續致力推動原住民地區保留地的山林保有政策，藉由縣府與部落共同守護山林的決心，讓族人在傳统領域中能穩定生活並傳承文化脈络。

代理縣長林茂盛表示，因應原住民族委員會修正公布法令，禁伐補償金自今年起由每公頃三萬元提高至六萬元，宜蘭縣大同鄉及南澳鄉通過禁伐補償資格的面積達三O九四公頃，受惠族人達二四八一人，補償金也高達一億八O三六萬三七二六元，充分落實「受限制者應獲補償」的政策精神，讓原住民族人在守護山林的同時也能獲得公平對待，確保族人權益。

因應氣候變遷以及減輕天災對環境帶來的傷害，原住民族委員會特訂定原住民保留地禁伐補償條例，透過限制開發的方式，讓山林資源永續，涵養水資源並提升土地韌性。並由各縣市政府推動執行，宜蘭縣榮獲一一四年度原住民保留地禁伐補償執行貢獻獎特優佳績，深獲肯定。