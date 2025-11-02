宜縣民進黨新住民諮詢站 揭牌

民進黨中央與地方攜手合作，讓新住民服務遍及全台，體現民進黨對新住民族群的重視與承諾。民進黨宜蘭縣黨部昨（二）日舉行「新住民諮詢站」揭牌儀式，由宜蘭縣長參選人林國漳、立委陳俊宇、宜蘭縣黨部主委邱嘉進、新住民事務部主任張瑜庭、宜蘭縣議員林麗、黃惠慈、謝燦輝、市代唐正忠、宜蘭縣新住民發展協會理事長阮如庄及多位新住民姐妹共同揭牌，並舉辦座談會，邀請在地新住民朋友一同交流、了解生活現況與關心的議題、宣導政府相關福利政策，希望藉此鼓勵更多新住民積極參與公共事務，攜手讓台灣的多元文化更加茁壯。現場準備新住民美食風味餐，讓參與的人員及新住民享用，洋溢歡樂與溫馨。

為落實平等與多元價值，民進黨致力強化與新住民朋友間的聯繫深化地方服務網絡，新住民事務部自二○二四年起邀請各縣市黨部、新住民事務諮詢委員合作設立「新住民服務據點」。