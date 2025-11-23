宜縣消防局全國呼吸道插管競賽奪優勝 展現到院前救護實力
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局參加社團法人中華緊急救護技術員協會第11屆 TEMTA 全國呼吸道插管競賽再傳佳績，高級救護員趙三奇、藍炳智組成的代表隊，在全國50支勁旅競爭下闖入決賽摘下優等，展現到院前救護的專業堅實基礎。
宜縣消防局今天(23日)指出，羅東及冬山消防分隊高級救護員趙三奇、藍炳智，由羅東聖母醫院醫師尤義中指導，昨天到台中逢甲大學參加中華緊急救護技術員協會第11屆 TEMTA 全國呼吸道插管競賽，預賽以呼吸道異物梗塞為主題，包括患者擺位、異物排除、進階呼吸道建立，宜縣代表隊以優異成績晉級決賽。
決賽採水災情境模擬，操作內容有活人插管、水中困難姿勢插管，宜縣代表隊在高壓與不良環境中保持冷靜，展現真實場域高階救護能力，最終奪下優等殊榮，為宜蘭爭光。
宜縣消防局表示，此次不僅是技術競賽，也是檢視臨場急救能力重要平台，代表隊從全國50隊中脫穎而出，進入前12強決賽取得優等，仰賴平時訓練累積的成果，將持續精進救護量能，守護宜蘭鄉親生命安全。
更多自由時報報導
88歲翁身綁土製炸彈參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
獨家》「騙扁小子」黃琪花招吞2300萬 男密友因成「使用人」脫身
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
其他人也在看
賴清德吃日本水產挺日 馬文君諷：乾脆學生班班吃壽司
大陸於11月19日宣布全面停止進口日本水產品，賴清德總統20日透過臉書等社群平台分享日本料理午餐照，展現對日本的支持。對此，國民黨立委馬文君批評賴清德把國安當兒戲，她直言，我們不需要只會搞笑的國家領導人，否則乾脆學生班班吃壽司、吃干貝好了。中天新聞網 ・ 18 小時前
拿烙鐵破壞電子腳鐐 前巴西總統遭預防性逮捕
前巴西總統波索納洛，因為組織犯罪和暴力，被判處27年又3個月徒刑。不過他並未被收監，而是軟禁。沒想到他最近因為破壞電子腳鐐，被認為有逃亡疑慮，所以遭到巴西警方逮捕、收監。波索納洛向警方供稱，破壞腳鐐，只是因為好奇而已。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
王彩樺合體最美星二代！被封「國民岳母」首曝女婿底線
苗栗縣政府去年舉辦《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》獲得熱烈好評，今年活動全面升級，以「Chill耶誕」為主軸，結合音樂演出、親子互動、美食市集及歌唱競賽，打造規模更盛大的《2025苗栗耶誕城》，將於12月19日至24日在竹南運動公園盛大登場。自由時報 ・ 55 分鐘前
桃市土石方自治條例修正擺5年未公告 議員促市府儘速補漏洞
土石方亂倒問題嚴重，桃園市曾於2019年通過土石方自治條例修法後遲未公告，議員要求市府展現道德與決心，尤其要全面補強公共工程監管漏洞，完整修正自治條例，桃市府建築管理處表示，目前已將新的版本送至市議會，並會強化對公共工程的管理，都發局長江南志強調，「此次修法一定會想辦法讓建管處有角色，並讓目的事業主自由時報 ・ 5 小時前
柯佳嬿結婚8年認為「戀愛黏在一起」有毒！曝心聲：親密關係需適當距離
Netflix影集《如果我不曾見過太陽》昨（21日）舉行《如果我不曾見過太陽》「聖誕約定同樂會」，邀請主演群與粉絲玩互動問答遊戲，現場氣氛熱烈，今（22日）也釋出二部曲主預告，柯佳嬿飾演的神秘視障女子「夏天晴」將扮演故事關鍵角色，為何她手上有著與江曉彤（李沐 飾）同樣的蝴蝶刺青？重重謎團將隨劇情推演一一揭曉。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
神盾盃資安決賽登場 10組學生團隊攻防113年冠軍隊
（中央社記者楊思瑞台南23日電）國家中山科學研究院在大台南會展中心舉辦第10屆神盾盃資安競賽，10組進入決賽學生團隊今天與去年冠軍隊進行資安攻防，透過各項模擬題型，加強產學界交流，發掘更多資安人才。中央社 ・ 2 小時前
飛車追逐！ 副駕坐毒品通緝犯拒檢 警急舉槍逮人
花蓮縣 / 綜合報導 花蓮慈濟路20日凌晨3點多，發生一起警匪飛車追逐案。一輛轎車在馬路上高速狂飆，巡邏員警立刻鳴笛攔查，但駕駛拒檢，直接踩下油門加速逃逸。原來，車上的副駕駛是一名毒品通緝犯，而且當時車內還有喪屍煙彈等毒品，不過在警方舉槍喝斥下，想逃也逃不掉，當場人贓俱獲。警笛大響長按喇叭，警方積極追，就擔心嫌犯繼續逃，警方說：「下車，下車。」警察雙手舉槍喝斥嫌犯，而對方眼見被包圍，竟然發動引擎，員警為了防範萬一要求熄火，避免他開車衝撞，警方說：「熄火，你給我熄火，趴下，趴下。」好不容易兩個人束手就擒，但面對警方調查，仍不配合全盤否認，警方VS.嫌犯說：「(老實一點啦，誰的)，這不是我的，(都不是，全部等一下一起回去)。」事情發生在花蓮慈濟路，20日凌晨3點多，警方巡邏時發現一輛轎車高速狂飆，立即鳴笛示意攔查，沒想到駕駛不但不停車，反而油門一踩加速逃逸。原來車上的副駕駛，是一位毒品通緝犯，警方也當場在車上查獲，喪屍煙彈、煙桿以及針頭等物品，證據確鑿讓他們想賴都賴不掉，花蓮縣花蓮分局自強所長蔡宗晏說：「本案駕駛不服稽查取締部分，依道路交通管理處罰條例第60條，予以告發，副駕駛之毒品通緝案，依法移送花蓮地檢署歸案。」縱使上演玩命關頭，也難逃警方飛車猛追，兩人通通被移送法辦，將為自己的行為付出代價。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
張麗善挺郝龍斌影響張嘉郡選雲林縣長？鄭麗文：大家安啦
國民黨立委張嘉郡鬆口爭取2026國民黨提名接棒雲林縣長張麗善參選。國民黨主席鄭麗文今（23日）出席雲林口湖健行活動與兩人同台時表示，家裡面有女生最幸福，推崇張麗善當家，是五星級縣長，接棒的張嘉郡也是女生，希望世代接棒、棒棒都是最強棒，雲林女人當家就是她的最高期待與期許。太報 ・ 1 小時前
影／芝加哥恐怖槍擊案！1小時連2起 釀1死8傷
影／芝加哥恐怖槍擊案！1小時連2起 釀1死8傷EBC東森新聞 ・ 4 小時前
台鐵區間車被不明人士塗鴉 鐵警局全力追查
台鐵1108次區間車，今天早上6時許要發車時，被台鐵人員發現，列車的第4節車廂，居然遭不明人士噴漆塗鴉，而且塗鴉面積相當大。鐵路警察局接獲通報後，研判塗鴉者應該是趁昨晚台鐵收班後下手，目前正全力追查當中。鐵路警察局七堵所在今天早上接獲報案，台鐵聲稱1108次區間車在今天早上要發車時，被發現車身遭人塗自由時報 ・ 1 小時前
詐團取簿手一審判10年8月 高院指罪刑不相當改判2年4月
台中一名白牌車司機涉嫌擔任詐騙集團取簿手，協助3度轉交帳戶，賺到700多元，還讓詐騙集團藉此詐得超過100萬元，一審遭重判10年8個月，但全案上訴後，台中高分院僅判2年4月，尤其判決理由提到，不宜單純為了強調刑罰的威嚇功能，而從重超越罪責程度為裁判，認為一審判決有逾越罪刑的疑慮。公視新聞網 ・ 2 小時前
中國今起「連兩週」黃海、渤海執行軍事任務
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」言論，引發中國不滿。在日中緊張關係持續下，中國海事局再度發布航行警告稱，23日起至12月7日，連兩周在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
【火象星座運勢】11/23 白羊座家庭支持、獅子座精神支持、射手座檢視財務
★白羊座：方向明確，需要規劃、組織資源和人力。家人溝通順利，相互支持。 ★獅子座：適合享受居家生活、在家工作。私人對話增加，能得到精神的支持。 ★射手座：享受生活。需要檢視財務，確保收支平衡。避免受過多內心戲影響。太報 ・ 7 小時前
區間車遭塗鴉 台鐵報警並將求償
（中央社記者余曉涵、王朝鈺台北23日電）台鐵一輛區間車今天上午被發現被不明人士塗鴉。台鐵表示，已經報警調查，一旦確認犯案者身分，立即啟動求償事宜。中央社 ・ 2 小時前
才剛下交流道等紅燈...轎車"引擎抖動起火" 駕駛急逃生
中部中心／蔡松霖 雲林報導國道一號雲林交流道下，發生火燒車意外！22日下午，一位駕駛，和朋友從台北南下到雲林觀光，剛下交流道停等紅燈，就感覺到引擎抖動嚴重，駕駛立即臨停路邊熄火，沒想到，車子卻突然起火燃燒，所幸車上兩人，都沒有受傷。民視 ・ 1 小時前
TWICE開唱ONCE擠爆港都！高捷班班爆滿 運量達35萬人次創今年最高
韓國人氣女團TWICE22號晚間在高雄世運主場館開唱，粉絲擠爆港都，高雄捷運車次班班爆滿，22號捷運運量高達35萬運量，光是世運站就有4.1萬，創下今年全年度最高的運量。高雄市長陳其邁在演唱會結束後也台視新聞網 ・ 1 小時前
陸軍六軍團憲兵副連長咬傷女士官 勒令退伍賠償和解判拘役40日
陸軍第六軍團指揮部憲兵連發生副連長假借指揮監督權限，咬傷女士官離譜事件，涉案前楊姓副連長以徐姓女中士對下屬督導業務有所疏失，張口咬徐女左手臂7、8次造成挫瘀傷，經徐女提告被軍方送辦，楊也因此被勒令退伍、從事水電工作；桃園地院審理時楊與徐女雖達成和解，因所犯法條為非告訴乃論，法官近日審結，依公務員假借自由時報 ・ 2 小時前
列車變「街頭畫布」？台鐵車廂遭噴漆塗鴉 警方：最重可處7年徒刑
即時中心／温芸萱報導今（23）日清晨，台鐵1108次區間車第4車廂遭不明人士噴漆塗鴉，清潔公司斯巴克一時無法清除，台鐵緊急更換編組，列車延誤約5分鐘發車；台鐵表示，將向肇事者民事求償。警方提醒，此行為觸犯《刑法》毀損罪及《鐵路法》危害鐵路設施罪，最重可處7年有期徒刑，已成立專案小組偵辦。民視 ・ 1 小時前
台鐵區間車遭噴漆塗鴉 報警將求償
台鐵一輛區間車今天（23日）上午被發現被不明人士塗鴉。台鐵表示，已經報警調查，將配合路警調閱監視器畫面查看有無可疑人員及歹徒進入場區可能路線，一旦確認犯案者身分，立即啟動求償事宜。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前