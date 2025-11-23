宜縣消防局全國呼吸道插管競賽奪優勝 展現到院前救護實力

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局參加社團法人中華緊急救護技術員協會第11屆 TEMTA 全國呼吸道插管競賽再傳佳績，高級救護員趙三奇、藍炳智組成的代表隊，在全國50支勁旅競爭下闖入決賽摘下優等，展現到院前救護的專業堅實基礎。

宜縣消防局今天(23日)指出，羅東及冬山消防分隊高級救護員趙三奇、藍炳智，由羅東聖母醫院醫師尤義中指導，昨天到台中逢甲大學參加中華緊急救護技術員協會第11屆 TEMTA 全國呼吸道插管競賽，預賽以呼吸道異物梗塞為主題，包括患者擺位、異物排除、進階呼吸道建立，宜縣代表隊以優異成績晉級決賽。

決賽採水災情境模擬，操作內容有活人插管、水中困難姿勢插管，宜縣代表隊在高壓與不良環境中保持冷靜，展現真實場域高階救護能力，最終奪下優等殊榮，為宜蘭爭光。

宜縣消防局表示，此次不僅是技術競賽，也是檢視臨場急救能力重要平台，代表隊從全國50隊中脫穎而出，進入前12強決賽取得優等，仰賴平時訓練累積的成果，將持續精進救護量能，守護宜蘭鄉親生命安全。

