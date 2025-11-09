宜縣消防局在花蓮縣長盃救護情境交流賽 勇奪季軍

宜蘭縣消防局派出兩隊參與花蓮縣「一一四年縣長盃救護情境交流賽」，其中「宜定風雨」隊，最終脫穎而出獲得季軍。（宜蘭縣消防局）

記者林坤瑋／宜蘭報導

「一一四年縣長盃救護情境交流賽」於八日在花蓮縣消防訓練大樓熱鬧舉行，來自全國各地六個縣市的優秀救護團隊，共九支隊伍齊聚花蓮，透過「創傷、內科、呼吸道處置及快讀快答」四大情境初賽，與最終大量傷患決賽的高強度比拚，考驗救護技術員在真實情境下的判斷力與團隊協調能力。宜蘭縣「宜定風雨」隊脫穎而出獲得季軍。

宜蘭縣消防局此次共派出兩隊，在初賽四大關卡表現穩健，尤其在呼吸道情境處置與內科情境評估項目展現高度默契與精準操作，其中「宜定風雨」隊成功晉級決賽。在最終決戰的大量傷患情境中，面對「地震災害融和車禍現場，多名傷患同時倒地、時間壓力極大、資源有限」的模擬現場，宜定風雨隊迅速啟動START分級，確實完成分流、救援及通報流程，展現專業急救能力與冷靜判斷，最終脫穎而出獲得季軍。

宜蘭消防局兩支代表隊由羅東聖母醫院醫療指導醫師尤義中主任和礁溪分隊救護教官莊逸寧領隊，並融合溪北和溪南高級救護技術員、救護義消、EMT-2等優秀成員，利用勤餘時間自主訓練，與來自花蓮縣、臺東縣、基隆市、雲林縣等強隊酣戰，展現團隊默契，結合醫療指導醫師和救護教官的努力，於內科情境關和呼吸道處置出類拔萃，進而勇奪季軍。