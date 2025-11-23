宜縣消防局展現高階救護量能

宜蘭縣消防局勇奪全國呼吸道插管競賽優等。由羅東分隊高級救護員趙三奇、冬山分隊高級救護員藍炳智組成代表隊，成功闖入決賽並奪得「優等」佳績。



（圖：宜蘭縣消防局提供）

（圖：宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣政府消防局於十一月廿二日參加社團法人中華緊急救護技術員協會第十一屆TEMTA全國呼吸道插管競賽中再傳佳績!消防局由羅東分隊高級救護員趙三奇、冬山分隊高級救護員藍炳智組成代表隊，並由羅東聖母醫院尤義中醫師指導，成功闖入決賽並奪得「優等」，展現宜蘭到院前救護堅實的專業基礎。

消防局表示：「此次不只是技術競賽，更是檢視真正臨場急救能力的重要平台。宜蘭縣消防局團隊能從全國五十隊隊伍進入前十二強進行決賽，取得優等，是所有到院前救護員努力與訓練累積的成果。」未來將持續精進救護量能，守護宜蘭鄉親生命安全。

預賽以呼吸道異物梗塞為主題，內容涵蓋患者擺位、異物排除與進階呼吸道建立。代表隊流程確實、判斷精準，以專業手法獲得評審一致肯定,順利晉級決賽。

決賽採水災情境模擬，內容包含DAI（Drug-AssistedIntubation）活人插管及水中困難姿勢插管。代表隊在高壓與不良環境保持冷靜，展現高階救護能力，最終脫穎而出。