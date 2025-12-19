宜縣特殊幼兒優先入園安置 1/5至16日受理申請報名

宜蘭縣政府為了協助特殊需求幼兒及早入學接受特殊教育服務，並在就學的道路上能夠更加順利，排定一月三日特殊需求幼兒優先入園鑑定安置家長說明會。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

您家中的幼兒是否較同年齡的幼兒發展緩慢一些些，或者已經就醫並領有醫療院所開立的聯合評估報告、其他醫檢資料，且於一一三年九月一日前出生卻尚未就學、或是已就學並經鑑定結果須安置於其他教保服務機構嗎﹖

宜蘭縣政府為了協助特殊需求幼兒及早入學接受特殊教育服務，並在就學的道路上能夠更加順利，一一五年一月三日上午九時在北成國小樂閱館、下午一時三十分在宜蘭縣特教資源中心三樓綜合教室辦理「宜蘭縣一一五學年度特殊需求幼兒優先入園鑑定安置家長說明會」，欲參加說明會者自即日起至一月三日止逕至下列網址或現場報名。

特殊需求幼兒優先入園鑑定安置申請資格：

一、設籍宜縣之幼兒（原住民幼兒免設籍）或居留宜縣之外籍、華裔幼兒（須出示護照、居留證正本供查驗），如係寄居（以戶口名簿註記為準）應有合法監護人（繳驗戶口名簿、戶籍謄本或足供證明之文件）。

二、當學年度九月一日滿二歲以上至入國民小學前之幼兒（一０九年九月二日至一一三年九月一日出生）。

三、領有有效期限內聯合評估中心綜合報告書、身心障礙證明、區域級以上醫療院所（國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院及羅東聖母醫院）兒童發展相關科別所開具之六個月內診斷證明書、醫療檢查報告或未領有任何資料之疑似特殊需求幼兒。

四、未曾報名參加本管道優先安置入園者（不含身心障礙幼兒幼兒園轉安置學前特教班、學前特教班回歸幼兒園）。

五、當學年度經宜蘭縣鑑輔會核定暫緩入學之幼兒。