宜縣特需生聖誕聯歡 共計400人熱情參與

宜蘭縣政府於昨（廿四）日上午九時在公正國民小學育英堂，辦理特殊需求學生寒冬送暖聖誕聯歡活動。此次盛會邀請了縣內十九校的特教班及在家教育班學生、家長、教師、教師助理員及工作人員，共計四○○人熱情參與。縣府教育處代理處長陳金奇、羅東鎮長吳秋齡共同出席同樂。

宜蘭縣「特殊需求學生聖誕聯歡活動」以公私協力的方式為特殊需求學生創造歡樂與驚喜，更增進他們與同儕的互動與交流，讓學生留下了難忘的聖誕回憶，也讓「地板滾球轉出愛」的精神真正落實在每一位孩子的心中，讓這群特別的孩子們皆能感受及感動生命之愛、生命之光。

代理縣長林茂盛表示，非常感謝「財團法人昭華慈善基金會」一路相伴，自民國九十七年起不間斷地提供宜蘭縣每位特教班與在家教育班學生寒冬送暖禮券，為弱勢家庭提供實質的幫助。此外，也感謝地主學校公正國小丁校長，特別邀請了社會團體朋友一同共襄盛舉，為孩子們提供聖誕禮物。這份心意讓孩子在歡度節慶的同時，也能感受到來自各贊助單位滿滿的愛與溫暖。

此次活動的開幕儀式別具意義，由代理縣長林茂盛及與會嘉賓以「地板滾球」儀式揭開溫馨的序幕。寓意著「地板滾球轉出愛，讓慢飛天使暖心過聖誕」，此儀式象徵著祝福與陪伴將如同滾動的球持續向前，陪伴孩子一起克服障礙、勇敢前行。

宜蘭縣政府自九十四年起開始辦理「特殊需求學生聖誕聯歡活動」，至今已邁入第廿一年，成為孩子們一年中最期待的盛會。今年特別規劃了多項精彩節目，包括「黑皮勁舞團」、「聖誕瓶瓶響」以及「聖誕狂歡曲×搖咧搖咧勇氣大爆發」等，讓慢飛天使有機會在舞台上盡情展現他們的自信與活力，分享平日的學習成果。