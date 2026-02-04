宜縣獲捐贈高劑量流感疫苗 強化65歲以上長者防護力

台灣疫苗推動協會攜手賽諾菲股份有限公司捐贈二百劑高劑量流感疫苗，供宜蘭縣六十五歲以上長者自四日起施打。（宜蘭縣衛生局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

近期氣溫變化大，春節連假又將至，年末聚會、跨年、旅遊活動多，這些狀況都會增加疾病傳播的風險。宜蘭縣政府感謝台灣疫苗推動協會攜手賽諾菲股份有限公司，展現公私協力，共同守護長者健康的具體行動，公益捐贈二百劑高劑量流感疫苗，供六十五歲以上長者施打。

代理縣長林茂盛呼籲，凡年滿六十五歲尚未接種本季流感疫苗之長者，可依個人需求選擇接種高劑量流感疫苗；已完成本季流感疫苗接種者，則無須再次施打。請符合接種資格的長者，儘速完成疫苗接種，以提升免疫保護力。

衛生局長徐迺維表示，依據疾病管制署流感監測資料顯示，國內流感疫情可能於農曆春節前後達到高峰，流感對高齡長者而言，可能引發肺炎、心血管疾病等嚴重併發症，接種疫苗仍是預防流感最有效的方法。高劑量流感疫苗是專為六十五歲以上長者設計，其抗原含量為一般流感疫苗的四倍，可誘發較佳的免疫反應，降低感染及重症風險，安全性與標準劑量流感疫苗相仿，卻能較一般流感疫苗提供更高保護力，特別適合免疫力較弱的長者族群。