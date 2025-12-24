宜縣社區照顧關懷據點成果展暨頒獎

宜蘭縣社區照顧關懷據點成果展暨頒獎典禮，代理縣長林茂盛頒獎表揚績優志工及資深專職人員。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府二十四日在宜蘭運動公園體育館舉辦宜蘭縣一一四年度社區照顧關懷據點成果展暨頒獎典禮。

今年的成果展暨頒獎典禮以「健康老化、在地安老」為活動主題，於活動中表揚長期於關懷據點無私奉獻的服務人員，包含十位資深理事長、四位資深總幹事、四位資深專職人員及一百四十三位績優志工，其中最高齡九十歲的績優志工李阿爐於冬山鄉永美社區服務九年；服務年資最久的績優志工有兩位，分別是宜蘭市思源社區的陳黃阿春及員山鄉內城社區的陳麗美，服務長達十九年之久，藉由此次活動肯定多年來熱心服務的人員，並獻上感謝之意。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣截至今年十月底老年人口比例高達百分之二十點六，已邁入「超高齡社會」，因此老人福利政策的推動可說是刻不容緩，其中社區照顧關懷據點更是宜蘭縣推動的重點政策之一，關懷據點提供長者「電話問安」、「關懷訪視」、「餐飲服務」、「健康促進」及「預防及延緩失能課程」等各項服務，這些服務的推動，需要一群無私奉獻、熱心服務的服務團隊，正因為有這群服務人員投入奉獻，讓長者可以安心、放心、開心的活動與學習。