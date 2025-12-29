宜縣社區關懷據點成果展

宜蘭縣社區照顧關懷據點成果展暨頒獎典禮，代理縣長林茂盛頒獎績優志工宜蘭市思源社區陳黃阿春女士，服務年資長達十九年之久。



（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府於日昨在宜蘭運動公園體育館舉辦宜蘭縣一一四年度社區照顧關懷據點成果展暨頒獎典禮。今年的成果展暨頒獎典禮以「健康老化、在地安老」為活動主題，於活動中表揚長期於關懷據點無私奉獻的服務人員，包含十位資深理事長、四位資深總幹事、四位資深專職人員及一四三位績優志工。代理縣長林茂盛主持頒獎，縣議員林麗、黃雯如、縣府社會處長林蒼蔡共同參與。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣截至今年一一四年十月底老年人口比例高達百分之二十點六，已邁入「超高齡社會」，因此老人福利政策的推動可說是刻不容緩，其中社區照顧關懷據點更是宜蘭縣推動的重點政策之一，關懷據點提供長者「電話問安」、「關懷訪視」、「餐飲服務」、「健康促進」及「預防及延緩失能課程」等各項服務，這些服務的推動，需要一群無私奉獻、熱心服務的服務團隊，正因為有這群服務人員投入奉獻，讓長者可以安心、放心、開心的活動與學習。經過縣府與單位社區共同的努力，至一一四年已成立了一五九處關懷據點，未來縣府將持續提昇關懷據點的數量及質量，讓更多長者受惠。

代理縣長林茂盛表揚長期於關懷據點無私奉獻的服務人員，其中最高齡九十歲的績優志工李阿爐男士於冬山鄉永美社區服務九年，服務年資最久的績優志工有兩位，分別是宜蘭市思源社區的陳黃阿春女士及員山鄉內城社區的陳麗美女士，服務長達十九年之久，藉由此次活動肯定多年來熱心服務的人員，並獻上感謝之意。

宜蘭市思源社區陳黃阿春分享得獎心情直說，現年八十五歲因為身體還很健康，因此做志工做得很快樂，熱心奉獻受到肯定。

成果展暨頒獎典禮由精彩的活力秀拉開序幕，分別由宜蘭縣礁溪鄉吳沙社區發展協會、宜蘭縣頭城鎮武營社區發展協會、宜蘭縣五結鄉二結社區發展協會及宜蘭縣蘇澳鎮永榮社區發展協會帶來精彩演出，同時間在場邊設置據點靜態特色展示，展現據點健康促進活動及推動之成效，整場活動熱鬧有趣，期望帶給所有參加人員難忘的回憶。

宜蘭縣政府除了社區照顧關懷據點的政策外，也推動長青食堂、不老遊學巴士、高齡志工、高齡生活大學及研究專班等各項老人福利政策，希望達到「健康老化、在地安老」之目標，為宜蘭的社區挹注更多活力，打造一個高齡安居的友善城市。