宜縣科技教育競賽暨數位學習親子嘉年華 凱旋國小登場

「宜蘭縣科技教育競賽暨數位學習親子嘉年華」活動，於日前在宜蘭縣凱旋國小盛大舉辦。本次活動不僅是宜蘭縣規模最大的科技盛會，匯聚來自各校505隊，共1,099位學生共同參與激烈的科技競賽外，更規劃豐富多元的數位學習攤位與實作體驗教室，邀請家長與學生一同透過實際操作，了解數位學習和人工智慧（AI）應用的最新趨勢。活動現場高潮迭起，由宜蘭縣政府與均一教育平台基金會共同簽署「AI差異化教學」的合作意向書（MOU），透過跨界協力合作為宜蘭縣的師生在AI學習素養與融入教學的未來發展，邁出關鍵的一步。

林茂盛代理縣長表示，特別感謝宜蘭科學園區桓達科技股份有限公司，長期贊助學子競賽獎勵品，本次活動結合科技競賽與數位學習嘉年華，不僅提供學子們展現創新與實作能力的舞台，更是一個讓家長「零距離」接觸數位教育的絕佳機會。我們深知，科技教育、數位學習與AI應用已是未來趨勢，因此縣府積極推動校園數位轉型，致力於打造一個數位機會均等，且支持差異化的智慧學習環境。看到這麼多家長和孩子熱情參與，讓我們更有信心持續投入資源，讓宜蘭的孩子能站在科技浪潮的尖端，具備迎向未來挑戰的關鍵能力。

本次活動內容豐富，其中「科技競賽」項目包括：AI機電控制、機構結構、能源動力、小木車、生活科技與資訊科技應用等對應組別，學生們在賽場上展現出卓越的邏輯思維與團隊合作能力，選手們在競爭激烈的氛圍中，盡力展現平時訓練的實力。另「數位學習親子嘉年華」部分，現場提供數十個互動學習攤位和數位體驗教室，展示內容從最新的AI學習輔助工具、差異化教學到智慧校園應用等應有盡有，多樣化的內容提供家長們得以參與操作，親自感受數位科技如何提升學習成效，並獲得AI學習應用的最新資訊，有效達成增加家長參與及了解數位教育的目的。

活動當天縣府與均一教育平台，進行合作意向書（MOU）簽署儀式，在雙方通力合作下，將攜手推展AI差異化的課中教學，落實個人化的學習路徑，無縫銜接到學校日常教學中，透過AI智慧系統的協助，關照每一位學子的學習困難，讓宜蘭學子能夠即時接軌最新的AI素養與教學，實踐因材施教教育理念的關鍵舉措。藉由均一平台強大的AI學習診斷與內容資源，讓宜蘭縣的教師將能更精準地掌握學生的學習盲點，提供最適切的教學輔導。

科技競賽與嘉年華活動的成功舉辦以及與均一教育平台的深度合作，為宜蘭縣的數位教育發展奠定堅實的基礎。展望未來，宜蘭縣不僅要讓孩子具備操作科技的能力，更要培養他們運用科技解決問題、發揮創意的「AI素養」，將宜蘭縣打造成為全國領先的智慧教育示範縣市，讓每一個宜蘭的孩子都能在全球化的競爭中，擁有最堅實的數位翅膀，勇敢飛翔。

