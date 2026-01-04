宜縣科技教育競賽 1099生齊聚

「宜蘭縣科技教育競賽暨數位學習親子嘉年華」活動在宜蘭縣凱旋國小盛大舉辦，代理縣長林茂盛與均一教育平台基金會董事長呂冠緯共同簽署「AI差異化教學」的合作意向書M○U，透過跨界協力合作為宜蘭縣的師生在AI學習素養與融入教學的未來發展，邁出關鍵的一步。（記者董秀雲攝）

「宜蘭縣科技教育競賽暨數位學習親子嘉年華」活動於昨（四）日上午在宜蘭縣凱旋國小盛大舉辦。此次活動不僅是宜蘭縣規模最大的科技盛會，匯聚來自各校五○五隊，共一○九九位學生共同參與激烈的科技競賽外，更規劃豐富多元的數位學習攤位與實作體驗教室，邀請家長與學生一同透過實際操作，了解數位學習和人工智慧AI應用的最新趨勢。活動現場高潮迭起，由宜蘭縣代理縣長林茂盛與均一教育平台基金會董事長呂冠緯共同簽署「AI差異化教學」的合作意向書M○U，透過跨界協力合作為宜蘭縣的師生在AI學習素養與融入教學的未來發展，邁出關鍵的一步。

「宜蘭縣科技教育競賽暨數位學習親子嘉年華」活動舉行開幕式及啟動儀式。教育部國民及學前教育署「國民中小學縣市科技教育推動輔導中心計畫」計畫主持人國立高雄師範大學工業科技教育學系教授林玄良、教育部資訊及科技教育司專委鄭愷山、「北區縣市科技教育推動輔導中心計畫」計畫主持人國立台灣師範大學科技應用與人力資源展學系教授張玉山、宜蘭縣家長會長協會理事長林淑玲、宜蘭縣中小學校長協會理事長賴尚義、社團法人宜蘭縣教育發展協會理事長黃光儀、縣府教育處代理處長陳金奇共同出席。

主辦單位安排捐贈儀式由桓達科技國際股份有限公司捐贈十萬元給此次「宜蘭縣科技教育競賽暨數位學習親子嘉年華」活動贊助經費由代理縣長林茂盛接受。

代理縣長林茂盛與均一教育平台基金會董事長呂冠緯共同簽署「AI差異化教學」的合作意向書M○U簽署儀式，在雙方通力合作下，將攜手推展AI差異化的課中教學，落實個人化的學習路徑，無縫銜接到學校日常教學中，透過AI智慧系統的協助，關照每一位學子的學習困難，讓宜蘭學子能夠即時接軌最新的AI素養與教學，實踐因材施教教育理念的關鍵舉措。藉由均一平台強大的AI學習診斷與內容資源，讓宜蘭縣的教師將能更精準地掌握學生的學習盲點，提供最適切的教學輔導。

林茂盛表示，特別感謝宜蘭科學園區桓達科技股份有限公司，長期贊助學子競賽獎勵品，此次活動結合科技競賽與數位學習嘉年華，不僅提供學子們展現創新與實作能力的舞台，更是一個讓家長「零距離」接觸數位教育的絕佳機會。我們深知，科技教育、數位學習與AI應用已是未來趨勢，因此縣府積極推動校園數位轉型，致力於打造一個數位機會均等，且支持差異化的智慧學習環境。看到這麼多家長和孩子熱情參與，讓我們更有信心持續投入資源，讓宜蘭孩子能站在科技浪潮的尖端。