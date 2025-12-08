宜縣第二處社宅「坤門安居」動工 ４１７戶預計１１８完工

「宜蘭市坤門安居社會住宅」八日由內政部常務次長吳堂安、代理縣長林茂盛、國家住都中心董事長花敬群等人，一起主持動工典禮，預計一一八年竣工後，日後只租不售。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

「宜蘭市坤門安居社會住宅」八日開工，將興建四棟地上十三層、地下三層建築，預計完工後可提供四百十七戶社會住宅。預計一一八年竣工，日後只租不售。

自一０五年政府持續推動社會住宅以來，宜蘭社會住宅包租代管從一０九年的一百戶增加至今超過一千戶，五年之內成長十倍。在興建社會住宅部分，國家住宅及都市更新中心目前在宜蘭縣規劃了三處社會住宅：第一處「羅東倉前安居」於一一二年底開工；「宜蘭市坤門安居社會住宅」為第二處八日開工，未來第三處「宜蘭市大福好室社會住宅」正進行先期規劃中。

「坤門安居社會住宅」八日開工，由內政部常務次長吳堂安、代理縣長林茂盛、國家住都中心董事長花敬群等人，一起主持動工典禮，總工程經費二十六億七千多萬元，由中央全額投資新建。

「坤門安居」坐落在宜蘭市武營街、西後街及舊城南路街廓內，建築基地前身是化龍一村與聯勤二○四廠，鄰近新月廣場、宜蘭南北館市場、宜蘭演藝廳，生活機能完善，建築規模兩幢四棟，地下三層、地上十二至十三層，規劃三百三十個汽車停車位；住宅分套房型、二房型、三房型，每戶坪數十至三十二坪不等，未來住戶步行即可到達火車站及轉運站，生活便利，形成便利的一日生活圈。

林茂盛說，縣府將全力協助建照核發與使用執照審查等行政流程，確保工程如期完工。他強調，社宅落成將幫助青年減輕租屋壓力，促進成家立業，也有助改善少子化問題。