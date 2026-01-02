宜縣第二行政中心進度達8成 力拚年底啟用

宜蘭縣第二行政中心新建工程，施工進度已成80%，力拚年底完工啟用。(記者游明金攝)

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府為提升溪南地區行政服務效能，全力推動「宜蘭縣第二行政中心新建工程」；截至去年底，施工進度已達80%，力拚今年底完工啟用。

宜蘭縣第二行政中心位於五結鄉保昌段，緊鄰羅東核心地區；該計畫初衷是為了解決羅東地區現有機關建築老舊、辦公空間狹促的問題。工程規模包含地上3至6層樓、地下2層的建物，基地面積1萬2211平方公尺，總樓地板面積3萬5407平方公尺，總工程費23.5億元。

該工程於109年8月開工，原訂113年底完工，受到大環境缺工缺料、COVID-19疫情以及天候等不可抗力因素影響，導致進度不如預期。縣府建設處表示，至去年底，工程進度已達80.18%，目前已在進行鷹架拆除工程，主體工程訂6月完工，接續進行室內裝修與搬遷，力拚年底完工啟用。

縣府指出，完工後將整合7大機關進駐，包括財政部北區國稅局羅東稽徵所、宜蘭縣消防局第二大隊、羅東消防分隊、宜蘭縣警察局羅東分局、宜蘭縣財政稅務局羅東分局、羅東地政事務所、羅東戶政事務所。

縣府為了讓民眾早日享受更便利行政服務，將強化現場督導，由建設處處長每週主持工務會議，並每兩週委聘技師協助排除履約障礙，同時研擬分段驗收，評估各棟建築分別進行驗收的可行性，以利各機關提早進場進行室內裝修，縮短啟用等待期，確保這座溪南地區的新地標能如期、如質在今年底啟用為縣民服務。

