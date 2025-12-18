宜縣第21處文化健康站正式啟用

宜蘭縣第二十一站「三星文化健康站」十八日正式揭牌啟用。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣再添一處原住民族長照與文化傳承的重要據點「三星文化健康站」十八日正式揭牌啟用，象徵縣內原民長照支持網絡再度擴大，也為部落長者建立一處結合健康促進、文化學習與情感交流的溫暖基地。

代理縣長林茂盛表示，文化健康站不僅是長者促進健康的場域，更是推動族群文化延續、凝聚部落向心力的重要根基。

今年原住民族委員會大力支持宜蘭縣文化健康站服務，補助二十站續辦經費逾六千萬元，並於十月核定宜蘭縣成立第二十一站「三星文化健康站」，使原民長照服務布局更加完整。

縣府誠摯邀請設籍於三星鄉、年滿五十五歲以上的原住民族長者踴躍參與文化健康站活動，「常來坐坐、走走、學習」，為健康累積更多能量，讓生活更開朗、身心更有活力。