宜縣精進建築許可作為 推動建築執照30日內審查核准

建築許可及施工管理攸關公共安全、產業發展與居住品質，為整體行政治理的重要一環。近年宜蘭縣建築活動持續活絡，建築管理相關案件量能維持高檔，縣府除穩定推動建築許可核發作業外，亦同步從法令制度及行政作為面持續精進，全面強化建築管理體系。

建設處三日縣議會議上專案報告「宜蘭縣建築許可精進作為」，林茂盛代理縣長聽取報告後，肯定建設處完備法令及提升行政效能之努力，並指示建設處持續落實建築許可與施工管理，包含損鄰案件公正與專業的處理，並確實執行相關法令及執照核發進度的管控。

對於建設處今年度推動擴大建照委託公會協審範圍、研議簡易室內裝修申請及審查機制，推動建造執照全面兩週審查及建使照三十日內審查核准等精進作為。代理縣長林茂盛也要求建設處積極辦理，將可提升建築許可行政效能，讓民眾對政府施政有感，也為居住安全與品質把關。

宜蘭縣建築許可精進作為，在法令制度精進方面，持續強化建築施工安全與爭議處理機制。包括於去年十二月十六日經縣議會三讀通過「宜蘭縣建築物施工中損壞鄰房爭議事件處理自治條例」，引入第三方專業鑑定制度，作為爭議事件安危性之評估依據，並規範地下層開挖施工前鄰房鑑定標準，以降低施工風險並妥善處理鄰房爭議。