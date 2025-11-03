宜縣綠舟健行趣 租稅宣導

宜蘭縣政府財政稅務局在冬山河生態綠舟舉辦「綠舟健行趣」地價稅開徵租稅宣導活動。吸引民眾踴躍參加。代理縣長林茂盛親自出席。（宜蘭縣府提供）

▲宜蘭縣政府財政稅務局在冬山河生態綠舟舉辦「綠舟健行趣」地價稅開徵租稅宣導活動。吸引民眾踴躍參加。代理縣長林茂盛親自出席。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府財政稅務局日昨在冬山河生態綠舟舉辦「綠舟健行趣」地價稅開徵租稅宣導活動。代理縣長林茂盛親自出席，感謝民眾熱情參與並提醒按時繳納地價稅，更代表民眾將活動所募集之紙本、雲端發票，全數捐贈予財團法人蘭智社會福利基金會，為公益盡一份心力。

財稅局表示，此次活動目的在提倡民眾使用載具索取雲端發票，並提醒民眾按時繳納十一月開徵的地價稅，只要在地價稅繳納期間，以掃描稅單QRCode或三段式條碼，選擇行動支付工具繳稅、運用網路繳稅服務系統、線上查詢繳稅紀錄、使用便利商店的多媒體資訊機（Kiosk）查繳稅款，或透過長期約定轉帳繳納等各項方式完成繳稅，即可參加該局為開徵地價稅，特別設計回饋納稅義務人的抽獎活動！此次活動健走行程，結合租稅學習單填寫活動，營造輕鬆有趣的氛圍，讓民眾在歡樂中學習租稅知識，深入認識索取雲端發票的好處與重要性。此外，現場也設攤位讓民眾做公益，民眾可捐出指定數量的雲端或紙本發票換取精美禮品。活動還特別安排東興國小舞獅戰鼓隊及冬山鄉農會家政班舞蹈表演，又有豐富的摸彩品項，也在當日舉辦「揮毫之間．濃墨稅彩」硬筆書法比賽頒獎，現場民眾參與活動，氣氛熱烈。

國稅局宜蘭分局、警察局、衛生局、社會處及冬山鄉農會等政策宣導攤位也為民眾提供了不同領域的知識體驗。財政稅務局表示，每年三大稅課徵期間，使用牌照稅、房屋稅、地價稅均會舉辦不同體驗的稅務宣導活動，歡迎民眾踴躍參加。