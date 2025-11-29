宜縣績優衛生保健志工表揚 123人及3團隊獲獎

宜蘭縣衛生保健績優志工暨團隊表揚活動，代理縣長林茂盛頒發高齡志工獎感謝狀授獎者有三位八十八歲志工，不僅成為年輕志工的重要典範，也以行動證明「年齡不是限制，而是力量的展現」。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣衛生保健績優志工暨團隊表揚活動，代理縣長林茂盛頒發高齡志工獎感謝狀授獎者有三位八十八歲志工，不僅成為年輕志工的重要典範，也以行動證明「年齡不是限制，而是力量的展現」。（記者董秀雲攝）

為肯定志工長年投入衛生保健志願服務，宜蘭縣政府一年一度的「宜蘭縣衛生保健績優志工暨團隊表揚」活動於今(廿九)日上午九時在宜蘭縣運動公園體育館隆重舉行，向志工們無怨無悔的付出致上誠摯敬意。今年並特別頒發高齡志工獎感謝狀，銀髮奉獻獎三十七人及榮耀高齡獎十一人，高齡志工的授獎者有三位八十八歲志工，宜蘭縣代理縣長林茂盛主持頒獎，表彰長者在志願服務上的持續投入，他們不僅成為年輕志工的重要典範，也以行動證明「年齡不是限制，而是力量的展現」。縣議會議長張勝德、立委吳宗憲、行政院政務顧問林國漳、縣議員林麗、陳鴻禧、謝正信、簡松樹、陳玉萍、壯圍鄉長沈清山、蘇澳鎮長李明哲、市代連聖懷、縣衛生局長徐迺維共同出席。

在縣政藍圖施政願景下，宜蘭縣政府積極推動活躍老化及健康促進相關活動，希望各位長輩都能擁有豐富且健康的生活，也鼓勵長者踴躍參加衛生保健志願服務工作，讓自己學習新知、活出健康快樂，拚出樂活健康的宜蘭好生活。

代理縣長林茂盛頒獎表揚高齡志工的授獎者，有三位八十八歲志工，蔣坤森志工自民國八十五年起在宜蘭市衛生所服務，已近廿九年，除了擔任志工大隊長外，災害發生時總是第一時間投入，以身作則；來自三星鄉服務逾廿四年的黃碧霞志工，積極參與社區活動，長期主動關懷失能、獨居個案，問安與探視從未中斷；另於羅東聖母醫院服務的石符志工，自民國1OO年在放射腫瘤科協助病患，服務時數逾12OO小時，雖然來自香港，不擅台語，仍耐心陪伴及引導病患，並擅長製作麵食與糕餅分享，為醫療團隊帶來溫暖。

宜蘭縣衛生保健志工團隊計有十九隊包括衛生局一隊、衛生所十二隊、醫療院所五隊、民間團體一隊，志工人數共計一四七六人；六十五歲以上志工共計七八一人，占總人數百分之五十二點九一，顯見高齡志工在公共衛生服務中重要角色。

此次表揚共計有一二三位長期服務的志工獲得個人獎：金牌獎七十四人、銀牌獎廿六人及銅牌廿三人，以及三隊表現優異的團隊包括蘇澳鎮衛生所、頭城鎮衛生所、醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院，經過初審、複審兩階段的審查作業，脫穎而出榮獲表揚。代理縣長林茂盛感謝志工辛勤的付出，也邀請大家一起繼續發揚「助人最樂、服務最榮」精神。