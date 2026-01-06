宜縣自行研究案績優單位 頒獎

宜蘭縣自行研究案績優單位，縣府縣務會議由代理縣長林茂盛頒發獎勵金給獲獎的六個局處單位獲獎人員，以資嘉勉。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣自行研究案績優單位，縣府縣務會議由代理縣長林茂盛頒發獎勵金給獲獎的六個局處單位獲獎人員，以資嘉勉。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府為鼓勵所屬單位、機關、學校同仁積極從事自行研究工作，在無動用公務預算或其他主管業務研究經費情況下，運用知識管理，前瞻規劃等知能，就業務相關事項，進行文件資訊蒐集，知識分享、活用及創新，撰寫相關研究報告，提出對縣府政策、施政重點及行政效能等興革建議。一一四年度計有六個單位提報參獎，日前已依據本府暨所屬機關研究發展實施要點，完成評審作業，特於今（六）日上午在縣府縣務會議由代理縣長林茂盛頒發獎勵金，以資嘉勉。此六案，除了給予行政獎勵肯定之外，代理縣長林茂盛特頒發評選績優單位宜蘭地政事務所七仟元；防疫所、主計處、衛生局六仟元；環保局及防疫所另一案五仟元獎勵金鼓勵，縣衛生局長徐迺維帶領的同仁也獲獎，縣環保局長許嘉琦、縣府計畫處長王建源共享榮耀。

代理縣長林茂盛表示，每年縣府推動各單位從事自行研究告評比及獲獎，在於鼓勵同仁對縣府政策、施政重點及行政效能，在業務範疇所訂定哪些法令需要鬆綁及決策。總共有六局處單位，主動積極提出，對業務有所幫助，以利用公暇時間努力用心，能夠有所啟發及世界趨勢觀察創新典範並創造優質業務品質。

獲獎人員名單分別是：宜蘭地政事務所：簡賁融。防疫所：柯煥羣。主計處：李健偉、梁詠凱、葉志洋。衛生局：林宜姿、吳淑芬、徐迺維。環保局：湯翊羚、林修毅。防疫所：劉必揚、劉恭良、郭芳純。

此次獲獎自行研究報告中，宜蘭地政事務所提報之「預售屋市場趨勢分析及運用AI建構預售屋面積與價格評估模型之研究-以宜蘭縣溪北地區為例」，主要在探勘宜蘭縣預售屋市場之結構特徵與發展趨勢，並運用創新之人工智慧技術，建構一套客觀、科學之預售屋面積與價格評估框架，以精進查核效能，提升市場資訊透明度，對落實智慧治理與保障民眾權益具實質助益。

動植物防疫所提報之「宜蘭縣養豬場豬生殖與呼吸綜合症及豬第二型環狀病毒感染情形調查」，此研究提供宜蘭地區豬病現況基準資料，並指出現行養豬戶管理因子與病毒風險間的關聯性仍需進一步探索，建議持續擴大樣本數與監測範圍，作為強化區域動物疫病防治政策的重要依據。

主計處提報之「深度學習預測歲出預算執行率之初探」，此分析觀察一○九年至一一三年宜蘭縣預算保留比率的變化情形與趨勢，再進一步運用統計科學實證方法，提前預測年底歲出預算執行率，及時發現偏差，協助本縣總預算編製、預算執行管理並及早因應對策，提升決策效率，改善預算執行效能。

衛生局提報之「以液相層析串聯質譜儀分析稻穀中殘留嘉賜黴素之含量」，在建立並驗證一套以液相層析串聯質譜儀LC-MS/MS分析稻穀中嘉賜黴素殘留之方法，並應用於宜蘭縣稻穀的消退動態評估及實際田間監測，以確保食品安全。

環保局提報之「從宜蘭出發的公正轉型：建構淨零永續之地方參與與政策指引」，此研究重點在於回應全球氣候變遷趨勢下，我國「二○五○淨零排放路徑」所面臨的「公正轉型」挑戰。研究目的為延續宜蘭縣政府過去兩年二○二三-二○二四年的在地實踐經驗，透過系統性的盤點與分析，為縣府提供一套具備實證基礎的政策指引與評估框架。

防疫所另一獲獎研究案「宜蘭縣流浪動物源頭減量絕育工作成果研究」，將以防疫所歷年對於流浪狗處理的作為為主，並由執行超過十二年以上的實績分析檢視既有成果，進而推動行政管理的精進措施，以達到真正保障流浪犬貓福利的目的，建立人與動物友善和諧的幸福宜蘭。