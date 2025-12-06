宜縣表揚中小學績優家長會暨興學楷模

宜蘭縣政府昨（六）日上午九時二十分在縣民大廳舉辦「一一三學年度國民中小學績優家長會暨捐資興學楷模頒獎典禮」，為表揚及感謝縣內所屬國民中小學校的學生家長長期以來一直積極參與學校各項事務，並要感謝社會各界人士、民間團體熱情捐資協助縣內學校教育之發展。代理縣長林茂盛主持。縣議會議長張勝德、宜蘭市長陳美玲、宜蘭縣中小學校長協會理事長賴尚義、宜蘭縣社團法人教育發展協會理事長黃光儀、宜蘭縣家長會長協會理事長林淑玲、宜蘭縣家長協會理事長羅文寶、縣府教育處代理處長陳金奇共同出席。

頒獎典禮活動約四○○人參與，來自縣內各國中小學校的校長及家長會長等，共有一九三四個民間團體及個人熱心善舉，捐資興學蔚然成風，捐資總額計達一億四三四三萬元，捐款人數及捐款總額繼去年再創新高。

代理縣長林茂盛表示，捐資興學不只是金錢上的贊助，更是對教育理念的信任與實踐，善心人士的每一分心意，都化作孩子學習的機會與希望的延續。縣府會持續推動教育均質化、完善校園設施、擴大多元學習機會，讓每一位孩子都能在宜蘭安心上學、快樂學習、有夢敢追。

議長張勝德建議推廣AI教學，最終目的讓學生校園安全及教學精進，政策互相信任及幫助，透過平台吸引企業成功人士讓資源挹注，學校校務更加完善。此次頒發捐資興學的楷模人士，縣政府亦每年針對縣內學校的家長會運作評比並表揚，東光國中及北成國小榮獲特優，獲頒匾額乙幀；羅東國中、中華國中、黎明國小、公正國小及四結國小榮獲優等，獲頒獎牌乙幀；北成國小四年一班榮獲班級家長會特優、興中國中八年二班及北成國小五年二班榮獲班級家長會優等，計七所學校及三個班級榮獲一一三學年度績優家長會及班級家長會獎項。