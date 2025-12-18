宜縣表揚水環境巡守隊 林茂盛感謝

宜蘭縣政府於昨（十八）日舉辦「一一四年度水環境巡守隊頒獎典禮暨年終檢討會」，代理縣長林茂盛主持，向今年度表現卓越之水環境巡守隊伍與模範家庭致上高度肯定，感謝他們長年無私投入水環境保護，以行動守護家園、守護河海。縣環保局長許嘉琦共襄盛會。

在全球面臨氣候變遷與水資源危機的重要時刻，感謝每一位水環境巡守隊員以行動實踐「守護家園，淨好未來」的共同使命，未來宜蘭縣政府將持續支持水環境巡守隊運作，強化跨單位協力，共同打造更潔淨、更美麗的河海環境。期盼建構兼具韌性與永續的水環境管理模式。讓宜蘭的河海能長久維持澄澈、生生不息，永續行動得以向下扎根、向上開展。

廣告 廣告

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣水環境巡守隊扮演第一線守護者角色，無論晴雨、冷暖氣候季節何其變化，皆持續巡查河川、記錄水質狀況、掌握污染風險，並協助宣導污染防治、推動生態調查與復育，串聯社區、學校、企業等共同提升水環境保護意識，讓巡守隊成為地方水環境保護的重要力量，也是永續發展道路上最堅實的夥伴。

一一四年度特優獎由鴻毅志工水環境巡守隊與柯林水環境巡守隊獲得。鴻毅志工水環境巡守隊多年來持續執行河川巡查、水質監測等守護工作，更以水環境守護種子教師為己任，結合在地校園推動「河川生態小學堂」，課程涵括河川魚類認識、水域生態解說等。並投入海洋保育與海上環保業務，展現跨域守護水環境的深厚能量。柯林水環境巡守隊則以穩健的巡查紀律、明確的污染源掌握能力及良好的協作模式，展現高度專業性，獲得高度肯定。此外，無尾港隊、鐵牛力阿卡隊、北成隊及五大隊則榮獲優等獎。

為彰顯「志工服務、家庭同行」的共同精神，同步頒發模範家庭獎，表揚五組長期支持水環境巡守工作的家庭：包含安農溪隊張淑雲、吳勇學；錦草慈慧隊王德福、王麗靜；柯林隊莊壽春、莊張寶蓮及新群隊張文哲、張梁禎娥等四組夫妻組合，以及北成隊林美花、謝文智的母子組合。