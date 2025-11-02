宜縣表揚績優守望相助隊
▲宜蘭縣績優守望相助隊表揚，代理縣長林茂盛頒發社區獲獎隊伍獎狀及獎金，予以肯定。（圖：宜蘭縣警察局提供）
宜蘭縣代理縣長林茂盛日昨在宜蘭市農會活動中心，頒獎表揚宜蘭縣一一四年度績優評核的社區守望相助隊，感謝他們長年默默的協助警察勤務，為宜蘭縣治安、交通等工作犧牲奉獻。
代理縣長林茂盛表示，現今社會環境結構丕變，雖然民眾價值觀也受到了衝擊及影響，惟我們社區守望相助隊協助治安的核心價值，仍然不變，治安因此有了改善，民眾生命財產始獲保障，所謂「警力有限、民力無窮」，攸關社會治安的良窳，係建立在警、民彼此之間是否存在著正當且良好的互動脈絡，現代社會民眾要能投身參與社區治安及為民服務工作，揚棄自掃門前雪自私觀念，各位社區守望相助隊犧牲奉獻的精神，令人欽佩，感謝各位協勤民力無怨無悔的付出與辛勞，讓警民團結合作，共同為治安交通工作打拚，建構宜蘭為安定與和諧的宜居城市。
表揚大會於晚間七時舉行，由代理縣長林茂盛主持，包括宜蘭縣警察局長劉炯炫、各警察分局長、各社區守望相助隊幹部等貴賓與會，由代理縣長林茂盛頒發宜蘭縣一一四年績優社區守望相助隊，獲獎社區計有黎明、群英、德陽、國華、湖東、羅莊、大忠、成功、香和、思源、大吉、雙義、南興、玉田、新東、龍德、吳沙、東安、大湖、光武、七張及聖湖等廿二隊，逐一頒發獲獎隊伍獎狀及獎勵金，予以肯定。
其他人也在看
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
F-16V戰機０交付讓賴政府再上國際版面！ 林士峰曝求償無門
據《軍事觀察（Military Watch）》報導，2019年台灣向美國採購的66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定陸續交機，至2026年第四季全部交付完畢，但美方至今1架都未交。此外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元還沒交貨。「藥師林士峰」批評，「賴清德政府再度躍上國際版面」。中天新聞網 ・ 13 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
未上任先鬧失言風波 藍委苦勸鄭麗文這件事
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文在今（1）日全代會上正式上任，不過，鄭麗文從競選黨主席期間，就被視為是「紅統派」，日前接受「德國之聲」專訪時，更語出驚人稱「蒲亭並不是獨裁者」，引發輿論譁...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
林岱樺岡山造勢能量超驚人！黃揚明：綠營初選將好戲連發
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今天晚間在高雄岡山辦造勢晚會，雖然先前表態挺她的正國會大咖都缺席，但支持者熱度不減，現場湧入3萬人。媒體人黃揚明指出，林岱樺透過強大的基層能量證明實力，破解退選耳語，令其他角逐者不敢小覷，綠營高雄市長初選正式開打後，肯定是好戲連發。中天新聞網 ・ 23 小時前
鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」歐洲駐台機構炸鍋「未來不會和國民黨中央互動」！賴寇蒂酸：奔向懸崖沒煞車
知情人士感嘆，過去光是邀請俄羅斯代表來酒會，歐洲盟友就氣成那樣，更何況鄭麗文還說「普丁並不是獨裁者」...放言 Fount Media ・ 6 小時前
韓中峰會插曲！ 習近平贈「小米手機」 李在明笑問：安全嗎
大陸國家主席習近平，以國賓身份前往南韓訪問。他還和南韓總統李在明互贈禮物，李在明送木製棋盤給他；習近平則回贈小米手機。李在明還問習近平手機安全嗎？讓習近平忍不住笑出來。隨著APEC結束，美國宣布更多美中貿易協議細節，白宮證實大陸將立即暫緩部分稀土出口管制。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
侯友宜、盧秀燕都缺席...... 國民黨全代會地方首長出席稀稀落落
國民黨今日上午召開第22屆第1次全國代表大會，新黨魁鄭麗文正式走馬上任，但藍營執政的地方首長出席狀況卻稀稀落落，只有地主台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴與會；對此，鄭麗文在全代會後受訪表示，外界不需要做太多聯想，今天沒有出席的縣市長昨天都已經跟她通過電話，她也能理解這些自由時報 ・ 1 天前
M1戰車連長孫韜奇表現優異 中將老爸在場觀禮竟是他！
陸軍31日舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德主持並登車校閱部隊，象徵台灣裝甲戰力邁入新世代。聯兵三營一位戰車連連長孫韜奇表現優異，更以慷慨激昂的語調丶俐落的動作，成為全場焦點。軍方人士今天指出，孫韜奇受軍人父母影響，自考取陸軍官校開始，就不斷挑戰自我、磨練自己的體能及自由時報 ・ 1 天前
90歲色翁伸鹹豬手遭求職女「夾腿抵抗」仍得逞！法院輕判理由曝
高雄劉姓老翁已高齡90歲，並於某協進會擔任理事長，然而他卻被控在辦公室內對著前來求職的A女上下其手，對方不從伸手遮擋，甚至夾緊雙腿，但劉翁還是強行觸摸私處，案經高雄高分院審理後，依強制猥褻罪判處10個月徒刑，但考量他年事已高，因此從輕改判6個月易科刑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
怒轟鄭麗文反台獨中邪！曹興誠嗆：別太得意
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（1）日正式上任，聯電創辦人曹興誠一早發公開信，痛批鄭麗文在兩岸與國民黨政策上的立場背離民主與人權原則，還說出俄羅斯總統蒲亭不是獨裁者，「所以妳是中了邪。」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
林岱樺積極爭取提名 周玉蔻曝民進黨最慘劇本：2026選舉全面崩潰
民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，但廉政會三次會議均未做成處分決議，林岱樺仍積極爭取提名，話題不斷；資深媒體人周玉蔻今（2）天直言，民進黨準備迎接2026地方選舉遭到大屠殺，全面崩潰、最慘烈的劇本了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣驚傳逆倫慘案！10月30日晚間，鹿港鎮1名56歲男子，疑似因為不滿母親和朋友聊天聲音過大，竟情緒失控，持刀砍殺81歲母親，導致老母親倒在血泊中，當場失去生命跡象。救護車接獲報案，趕抵現場，因為傳出，有命案發生，天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍（圖／翻攝畫面）事發就在彰化鹿港，10月30日晚間10點左右，一名50多歲謝姓男子，疑似因為不滿母親和朋友在客廳聊天聲音過大，心生不滿，突然情緒失控，大聲咆哮趕人離開，同時還拿起除草用的鐮刀，攻擊80多歲母親，導致致母親全身多處刀傷，失血過多，當場沒有呼吸心跳。鹿港分局副分局長蔡肇駿：「經救護人員到場以後，確認已無生命跡象，本分局員警，當場依現行犯將謝姓男子逮捕，全案依傷害直系尊親屬罪，家庭暴力及毀損罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，並通報社政機關，相關單位介入處置。」悲劇! 8旬母勸架遭親兒狂砍 當場無呼吸心跳（圖／民視新聞）鹿港警分局接獲報案後，立即派員趕赴現場，將謝姓男子當場依現行犯逮捕，但詳細事發原因，作案動機，都還需由警方調查釐清。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍 更多民視新聞報導男清潔員上班第1天未訓練 駕車誤踩油門害死同事下慘曝迪士尼爆連環死亡事件！恐怖巧合曝光持刀砍母50多刀！彰化逆倫慘劇 老母勸阻兒子竟遭殺害民視影音 ・ 1 天前
彰化百里侯戰／拚藍天變綠地！綠內戰白熱化 藍謝家選不選陷兩難
佈局2026選戰，民進黨力拚彰化縣藍天變綠地，黨內有4人正卡位拚提名，檯面下動作頻頻，各陣營互放耳語，近日立委黃秀芳、彰化市前市長邱建富相繼成立競選辦公室，引爆戰火；國民黨則陷入謝家、縣府系統與地方派系角力，白營也虎視眈眈，彰化選情撲朔迷離，成為2026藍綠白三方現階段最膠著的戰場。太報 ・ 14 小時前
賴清德北市「滿手好牌」 張景森喊非綠人選：比蔣萬安強的逾百人
行政院前政務委員張景森今（2日）表示，民進黨台北市長人選應該推出一位淺藍、淺綠與白都能接受的人選，但不一定非得是民進黨籍。檯面上大家推薦的人不精彩、沒爆發力，帶不動士氣，也捲不起風潮。他認為，比台北市長蔣萬安強的超過100個。單單民進黨主席賴清德民間友人或內閣就有滿手好牌。太報 ・ 12 小時前
選戰傷痕、路線偏鋒：鄭麗文時代到來面臨三大難題
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿終於，國民黨改朝換代的大戲落幕。鄭麗文在昨（1）日正式接任國民黨主席，但國民黨人的擔憂恐怕才正要開始：能否團結、能否重新...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
美官員缺席林佳龍設宴？外交部：錯誤訊息
[Newtalk新聞] 在川習會前夕，美國有線電視新聞網《CNN》在一篇名為〈台灣擔憂美國對台灣的支持在川普與習近平會晤前出現動搖〉的文章指出，外交部長林佳龍曾在紐約設宴，原本預計出席的多位美國政府高層官員卻臨時未現身。美方透露缺席只是行程過於緊湊所致，不過這仍然讓台灣方面感到挫折，引起外交焦慮。 文章指出，外交部長林佳龍曾在紐約高級餐廳Le Bernardin 與多位政要舉行一場聯合國大會期間的場邊聚會。據一名與會者透露，原本預計出席的多位美國政府高層官員卻臨時未現身。儘管美方透過中間人表示，缺席只是行程過於緊湊所致，仍讓台灣方面感到挫折與失落。 文章也說到，消息人士指出，台灣目前正積極重新評估如何爭取川普政府的支持。在華府與北京的雙重壓力下，總統賴清德承諾將在 2026 年前把國防支出提高至 GDP 的 3.32%，並在 2030 年前進一步提升至 5%。 不過綜合消息報導，也有一些行動正在進行或被考慮中。其中一個選項是召回駐美代表俞大㵢（Alexander Yui），改由一位更具政治手腕的外交官接任。有前川普政府官員批評現任職業外交官「缺乏影響力」，無法有效與美方互動，儘管仍獲得新頭殼 ・ 6 小時前
「普丁形式上不是獨裁者」！陳玉珍喊：賴清德是否獨裁可受公評
國民黨新任黨主席鄭麗文在接受《德國之聲》訪問時，重申「我們是中國人」，更語出驚人稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，這樣扣帽子不公平，這番話引起討論。不過，國民黨立委陳玉珍今（1）日表示，普丁「形式上不是獨裁者」，但民主形式都可能造成決策上獨裁，比如說中華民國的總統賴清德，「他的決策模式是不是有獨裁手段，可受公評」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
道場活動疑為省錢沒聘義交 車流塞到山下警員爆氣
南投縣 / 綜合報導 周末假日，南投縣草屯鎮的虎山路發生大塞車的情況，警方到場發現，一整排的車流，幾乎都是要前往山上的道場，但是因為停車位不夠，車流就這麼一路回堵到山下，塞車加上噪音，影響不少民眾的生活，警方出來疏導，駕駛人還是堅持要排隊上山，不願配合，讓值勤的警員相當生氣，道場的交管人員解釋，因為辦理活動，沒有花錢聘請義交協助，才會造成交通大打結，之後如果再辦活動，會請義交來幫忙疏導，讓交通的衝擊，降到最低。 車輛大排長龍，交通嚴重回堵，警員趕快到場疏導車流，現場女警說：「不要再排了。」車流會回堵是因為，這一整排的車輛幾乎都是要右轉，女警屢勸不聽，乾脆站到馬路上人肉擋車，現場員警說：「往哪邊。」今(2)日中午，南投草屯虎山路大塞車，車流綿延將近1公里，原來是當地的道場要舉辦活動，沒有找義交疏導交通，上山與下山的車輛塞成一團，現場員警說：「叫你往前啊，還硬要停在這裡。」雙向車道各只有一線可以走，幾乎沒有會車的空間，交通大打結，當地民眾的生活，受到不小的影響，附近居民說：「我們會出入不方便，也會覺得很吵啊，因為畢竟這邊用路人，會覺得很塞，會有很多的喇叭聲。」前方路口綠燈了車輛還是一動也不動，記者沿著車流，好不容易來到這個道場，但停車位有限，入口放了顯眼的告示牌，提醒駕駛車位已滿，但很多車輛還是不斷開進去，怎麼會塞成這樣，道場負責交通管理的人員這麼解釋。道場交管負責人陳先生說：「當然我也有去提報，提報說，經理，今天有一個車禍，今天塞了一個多小時。」有民眾質疑，為什麼不花錢請義交在道場外圍路段，協助指揮疏導呢，道場交管負責人陳先生說：「義交變成人家要再出錢，再去請這個義交，所以我們不是，我們是屬於公益活動。」這些交管人員是道場的工作人員，不是義交不能在道路指揮，只能在道場的範圍內疏導車流，警方強調辦理大型活動如果沒有交通維持計畫，最高可以開罰2400元。南投縣警草屯分局草屯派出所所長鄒獻儀說：「辦理相關活動，如有使用道路部分，應依法申請路權，並派員指揮交通，如有明確違規，將依法開罰。」義交一個人，每小時要300元的勤務費用，道場辦活動，卻疑似沒有花這個錢，導致周邊交通癱瘓，因此道場承諾，之後辦活動會聘請義交來協助，讓交通的衝擊降到最低。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
APEC高市早苗見林信義連發2文 中國跳腳轟違反一中
政治中心／綜合報導APEC亞太經合會，在南韓慶洲圓滿落幕，不過日本首相高市早苗，接連兩天在個人社群媒PO出與台灣領袖代表林信義的合照，並稱呼他"台灣總統府資政"，引發中國炸鍋，中國外交部昨天（1日）晚間，公開指責"違背一個中國"，已向日方提出抗議，對此，民進黨立委王定宇怒嗆中國"就像是被踩到尾巴的瘋狗"。民視 ・ 8 小時前