宜縣表揚調解業務考核績優公所

▲宜蘭縣政府擴大縣務會議表揚鄉鎮、市調解業務考核績優公所︱宜蘭縣調解成立率穩居全國前段班。代理縣長林茂盛表揚績優公所。宜蘭市長陳美玲、羅東鎮長吳秋齡都親自出席。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府擴大縣務會議於昨（三十）日上午，公開表揚一一三年度鄉鎮、市調解業務考核績優公所。此年度綜合評核結果出爐，由宜蘭市、羅東鎮、礁溪鄉及頭城鎮公所名列前四名；在調解成立率方面，礁溪鄉、頭城鎮及宜蘭市公所表現最為優異；而在調解成績進步幅度上，則以南澳鄉與五結鄉公所最具成效。代理縣長林茂盛特別肯定各鄉鎮、市調解委員長期以來的無私奉獻與專業投入，並致上誠摯謝意。宜蘭市長陳美玲、羅東鎮長吳秋齡都親自出席，縣府秘書處長曾成陽共享榮耀。

代理縣長林茂盛表示，一一三年度全縣各鄉鎮、市公所共受理調解案件一七五一件，其中一四九○件調解成立，成立比例約八成五，不僅高於全國平均百分之八十三點二，更名列全國第四名，整體績效表現亮眼。林茂盛感謝鄉鎮市公所及調解委員們，期勉繼續努力，化解紛爭。

宜縣各鄉鎮、市公所均設有調解委員會，聘任具法律專業或地方公信力人士擔任調解委員。民眾如遇民事糾紛如債權債務之清償、房地產買賣、扶養、繼承、商事買賣及其他有關民事事件，或刑事告訴乃論如妨害自由名譽信用及秘密、交通事故、傷害及其他告訴乃論之刑事事件之糾紛，均可向所在地調解會提出申請；如需法律意見，也可向各公所洽詢免費法律諮詢服務。縣府呼籲民眾多加利用友善便民的調解制度，透過專業協助有效解決紛爭。

縣府表示，面對多元類型的民刑事糾紛，調解委員善用法律專業與調解技巧，協助雙方釐清問題、溝通共識，成功化解紛爭，對減少訟源與促進社會和諧具有重大助益。