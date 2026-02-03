宜縣表揚29人次消防救護 有功同仁

宜蘭縣政府縣務會議於昨（三）日上午由代理縣長林茂盛親自頒獎表揚廿九人次消防救護有功同仁，代表受獎人員十位，縣消防局長徐松奕共享榮耀。林茂盛除對第一線同仁戮力守護縣民生命安全表示高度嘉勉外，更特別指出宜蘭縣在一一四年下半度的急救成功率顯著提升，展現宜蘭縣堅實緊急醫療救護實力。

一一四年下半年「搶救無生命徵象患者康復出院有功人員」代表受獎人員：三星分隊李逸鎮小隊長、冬山分隊：吳崇安隊員、宜蘭分隊：簡至廷隊員、.員山分隊：簡煜勳隊員、員山分隊：林育生隊員、廣興分隊：陳宣維隊員、廣興分隊：簡士堯隊員、礁溪分隊：林宏益隊員、羅東分隊：王東生隊員、羅東分隊：吳家樓隊員。

林茂盛表示：看到同仁們如此傑出的表現，我深感欣慰與驕傲。這十位康復出院的縣民，代表著十個家庭因為消防救護同仁的專業介入而得以完整。每一份努力，都是宜蘭縣民生命健康最實質的保障。未來，縣府將持續投入救護資源，精進同仁專業技能，讓宜蘭成為最令人安心的宜居城市。

根據消防局統計，一一四年下半年度到院前心肺功能停止OHCA患者共計二一八人，經搶救後於二小時內恢復生命徵象者達八十二人，急救成功率由往年持續攀升至百分之三十七點六一；其中八月份單月急救成功率更創下百分之四十三點二的優異表現。

當人體因呼吸心跳終止時，心臟、腦部及器官組織均將因缺乏氧氣之供應而漸趨於壞死。如能於民眾突發心跳停止四分鐘內迅速施予心肺復甦術，將可保護腦細胞及重要的生命器官不致繼續受損；時間越久才施予急救，對維持腦細胞及器官組織存活之復原助益也將逐漸降低。此次受獎的十件成功康復出院案例，除每一案象徵消防同仁與死神賽跑的專業與堅持，在其中更有六件案件是在消防人員抵達前，民眾願意主動施以CPR並接受勤務中心派遣員指導，體現了「全民急救」的重要性，展現了從報案、線上指導到現場救護的「生命連鎖」完美銜接。