宜縣議會議事主任堅守崗位45載 張勝德肯定付出

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣議會議事主任陳進煌服務議會長達四十五年又四個月，將於明年年初屆齡退休。十九日為縣議會一一四年度最後一天的議程，對於這位長年默默付出的資深同仁，縣議會議長張勝德、副議長陳漢鍾、秘書長官伸科及多位議員，在議事大廳特別表達高度肯定與誠摯感謝，感念其多年來對議會運作的專業付出與無私奉獻。

張勝德表示，陳進煌主任自投入議會服務以來，曾任專員、秘書、議事組主任等，始終秉持嚴謹、負責的態度，對議事程序、相關法規及行政協調皆相當嫻熟，是歷任議員與議會同仁最堅實的後盾。無論議會組織調整、議事制度改革或重大議案審議，陳主任都能穩健掌握節奏，確保議事運作順暢。

四十五年來，陳進煌見證並參與宜蘭縣議會的多次轉變，見證的議長有羅國雄（兩屆）、林榮星（兩屆）、張建榮（四屆）、陳文昌（一屆）及現任張勝德等，也在關鍵時刻發揮專業，協助議會依法行政、理性問政，充分展現公務人員應有的專業素養與操守。張勝德指出，這樣的敬業精神與豐富經驗，對議會制度的穩定與傳承具有深遠影響。

張勝德也代表縣議會表達祝福，期盼陳進煌主任退休後能享受充實而自在的生活，並感謝他多年來為公共事務所付出的心力，其累積的寶貴經驗，仍將是後進學習的重要典範。