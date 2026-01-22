宜縣農會推「天冰天菜」年菜組合

宜蘭縣農會推出馬年限定「天冰天菜」年菜組合，打造年節安心供應鏈。由林錦成主廚現場示範年菜料理，宜蘭縣代理縣長林茂盛、縣議會議長張勝德現場體驗年菜料理的樂趣。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣農會推出馬年限定「天冰天菜」年菜組合，打造年節安心供應鏈。由林錦成主廚現場示範年菜料理，宜蘭縣代理縣長林茂盛、縣議會議長張勝德現場體驗年菜料理的樂趣。（記者董秀雲攝）

為強化年節期間農漁產品行銷、穩定農民收益並落實食品安全，宜蘭縣政府持續以「農會為平台、產地為核心」的政策方向，輔導宜蘭縣農會整合在地農漁畜產業資源，推出「馬年限定-天冰天菜」年菜組合，昨（廿二）日上午十一時在「鮮饗宜蘭農舖」舉辦馬年限定天冰天菜年貨禮盒發表會。由林錦成主廚現場示範年菜料理，示範兩道年菜是「鴨賞珍珠吧」與「酒香龍虎斑」。示範如何將在地嚴選食材轉化為星級佳餚，讓民眾在馬年春節期間，輕鬆準備豐盛又健康的圍爐饗宴。宜蘭縣代理縣長林茂盛、縣議會議長張勝德現場體驗年菜料理的樂趣，縣農會理事長劉金德、常務監事林添財、總幹事李長珊、縣議員林麗共同出席。為回饋鄉親支持，宜蘭縣農會特別推出限時早鳥優惠，即日起至一月三十一日止完成訂購並結帳，可享天菜組每組九○○元、天冰組每組二千元，另有兩兩成雙超值組合優惠價二五○○元，鼓勵民眾以實際消費支持在地農漁產業。

結合補助與輔導，建構產地直送通路。代理縣長林茂盛表示，縣府近年透過產業輔導與行銷推廣計畫，協助農會強化集貨、分級、冷鏈及銷售通路建置，讓農漁畜產品能穩定進入市場。此次年菜組合由宜蘭縣農會統籌規劃，串聯農民、漁會與食品加工業者，建構從產地到餐桌的一條龍供應模式，落實食品安全把關。食品安全是民眾過年期間最關心的議題，透過農會通路，由農會負責原料來源控管、品質檢驗及產地溯源，不僅能有效提升消費者信任度，也讓農民以合理價格穩定銷售，形成良性循環，這正是縣府推動農業政策的重要目標。

宜蘭縣農會表示，此次推出的「尋味宜蘭」生鮮冷凍箱，整合頭城區漁會、蘇澳區漁會、十大神農溪和食品、謝正佐等在地漁產業者及勝贏屠宰場，提供產地直送的生鮮魚肉；「尋味宜蘭」蔬菜箱則結合順德臘味食品工廠的臘肉與鴨賞、在地農友栽種的蔥蒜、綠園有機蔬菜農場的有機芹菜及宜蘭嚴選好米，展現宜蘭農業實力。「鮮饗宜蘭農舖」發揮在地優勢，由農會親自把關，邀集蘭陽平原優質農漁民提供產地嚴選食材。透過一站式採購服務，省去奔波市場之苦，更買到安心保障。