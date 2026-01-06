宜縣連兩年奪下內政部市區道路考評縣市型第一名 再創6項佳績

（圖／宜蘭縣府交通處）





宜蘭縣政府在市區道路維護與人行環境提升方面再創佳績，於內政部辦理之「114年度市區道路養護管理暨人行環境考評計畫」中，一舉拿下6項獎座，並在整體評比中榮獲縣市型甲組甲等肯定，連續兩年縣市型甲組第一名之殊榮。本次在「政策作為」、「道路養護」、「人行環境」、「街廓考評」及「學區考評」等分項，皆獲縣市型甲組第一名佳績，展現本縣推動道路與人行環境改善之成果持續深獲中央高度肯定。

除本次考評表現亮眼外，本縣亦已連續九年獲交通部公路養護評鑑全國第一名，長期在道路維護治理上維持穩定成效，展現縣府於道路品質提升與養護管理的專業與持續投入。於6日縣務會議中，代理縣長林茂盛代表縣政府接受交通處的獻獎，並對各鄉（鎮、市）公所表示肯定，期許持續提升宜蘭整體道路與生活環境品質。

宜蘭縣近年持續以「以人為本、環境永續發展」為施政核心，積極推動道路品質提升與人行空間優化，致力於營造更安全、舒適、友善的步行環境。縣府透過完善道路景觀、改善人行環境設施及導入人本設計，進一步提升日常通行便利性。此外，宜蘭縣府亦配合中央推動「永續提升人行安全計畫」，針對各鄉鎮重點道路進行系統化盤點，逐步強化行人設施、校園周邊步行安全及危險路口改善等措施。藉由中央與地方協力推動，本縣行人安全環境更臻完善，營造更溫暖友善的人本完整空間。

