宜縣連2年奪內政部市區道路考評縣市型第一名

宜蘭縣連兩年奪下內政部市區道路考評縣市型第一名，再創六項佳績。縣務會議由縣府交通處長黃志良獻獎給代理縣長林茂盛接受。(記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣連兩年奪下內政部市區道路考評縣市型第一名，再創六項佳績。縣務會議由縣府交通處長黃志良獻獎給代理縣長林茂盛接受。(記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府在市區道路維護與人行環境提升方面再創佳績，於內政部辦理之「一一四年度市區道路養護管理暨人行環境考評計畫」中，一舉拿下六項獎座，並在整體評比中榮獲縣市型甲組甲等肯定，連續兩年縣市型甲組第一名之殊榮。此次在「政策作為」、「道路養護」、「人行環境」、「街廓考評」及「學區考評」等分項，皆獲縣市型甲組第一名佳績，展現宜蘭縣推動道路與人行環境改善之成果持續深獲中央高度肯定。縣府縣務會議於今（六）日由縣府交通處長黃志良獻獎給代理縣長林茂盛接受。

廣告 廣告

除此次考評表現亮眼外，宜蘭縣亦已連續九年獲交通部公路養護評鑑全國第一名，長期在道路維護治理上維持穩定成效，展現縣府於道路品質提升與養護管理的專業與持續投入。於縣務會議中，代理縣長林茂盛代表縣政府接受交通處的獻獎，並對各鄉鎮、市公所表示肯定，期許持續提升宜蘭整體道路與生活環境品質。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭氣候多雨潮濕，對道路養護是艱鉅挑戰，在市區道路養護管理及人行環境考評再度榮獲縣市型第一名及分項第一名佳績，象徵人行環境及道路養護的努力獲得中央肯定。連續九年獲交通部公路養護評鑑全國第一名，期勉持續保持第一，這不是僥倖，而是長期累積的成果，讓宜蘭縣鄉親感受對道路養護良好里程碑及最好品質。

宜蘭縣近年持續以「以人為本、環境永續發展」為施政核心，積極推動道路品質提升與人行空間優化，致力於營造更安全、舒適、友善的步行環境。縣府透過完善道路景觀、改善人行環境設施及導入人本設計，進一步提升日常通行便利性。此外，縣府亦配合中央推動「永續提升人行安全計畫」，針對各鄉鎮重點道路進行系統化盤點，逐步強化行人設施、校園周邊步行安全及危險路口改善等措施。藉由中央與地方協力推動，宜蘭縣行人安全環境更臻完善，營造更溫暖友善的人本完整空間。