宜縣都計公設通檢加速通過 積極落實還地於民

宜蘭縣公共設施保留地專案通盤辦理進度說明會，代理縣長林茂盛出席。（圖：宜蘭縣府提供）

宜蘭縣公共設施保留地專案通盤辦理進度說明會於今（三十） 日羅東鎮文林路舉行，代理縣長林茂盛出席及多位縣議員到場關心，縣府建設處長邱程瑋共同出席。

代理縣長林茂盛表示，縣府非常重視私有公共設施保留地長久以來財產權遭限制的議題，全縣共辦理十九處都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，迄今已完成三處公告發布實施、五處經內政部全案審議通過、二案部分通過，餘九案亦提送修正後書、圖予內政部續辦審查事宜。將督促建設處、地政處等單位積極配合內政部都委會審議結果進行補正，以維護民眾權益，透過市地重劃實質開闢公共設施，提升都市生活環境品質。

宜蘭縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案於一O六年起辦理公開展覽，一O七年至一一0年全縣十九處都市計畫案陸續報送內政部都市計畫委員會審議，共計檢討二四五處公共設施用地，檢討面積約一八五公頃。此次透過通檢程序變更為住宅區、商業區、產業專用區等可建築用地，並以市地重劃方式辦理基礎設施工程，地主於分回百分之五十五之土地後，即可自行開發利用，積極落實「還地於民」。

為解決都市計畫公共設施保留地長達三、四十年迄未取得之困境，內政部於一O二年公布「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」；縣府為保障地主權益，並解決公共設施保留地長久未徵收問題，持續辦理都市計畫公共設施用地通盤檢討，依人口趨勢、公共設施服務水準等重新檢視都市計畫區內之公共設施用地，並將其檢討變更為適當之土地使用分區，同時亦透過市地重劃方式辦理整體開發，取得必要之公共設施以維護地區生活品質。