宜縣長參選人林國漳出席世界12強棒球賽奪冠紀錄電影放映暨座談
▲宜蘭縣信賴台灣之友會青年會舉辦《冠軍之路》二O二四世界十二強棒球賽奪冠紀錄電影放映暨映後座談，宜蘭縣長參選人林國漳出席。（圖：林國漳競辦提供）
宜蘭縣信賴台灣之友會青年會於一月九日星期五傍晚舉辦《冠軍之路》二O二四世界十二強棒球賽奪冠紀錄電影放映暨映後座談。中華職棒會長蔡其昌、宜蘭縣長參選人林國漳、立委陳俊宇，以及主辦單位宜蘭縣信賴台灣之友會吳培錚理事長、青年會林緗庭會長共同出席，與二三二位熱愛棒球的朋友一同回顧台灣棒球奪冠的感動，也從運動精神出發，討論宜蘭棒球的未來。
主辦單位表示，《冠軍之路》不只是記錄一場比賽的勝利，更提醒大家，城市的進步同樣需要長期準備與堅持，期待未來的宜蘭，有一位願意為下一代打造更好運動環境、讓夢想在家鄉實現的宜蘭隊長。
宜蘭縣長參選人林國漳出席映後座談表示，棒球不只是一項運動，而是一種能讓社會團結的力量。他回憶童年時期，沒有錢買棒球手套，就用水泥袋縫成手套、用木棒當球棒，棒球陪伴他成長，也讓他深刻理解運動對孩子、對家庭、對城市的意義。
林國漳強調，運動不分黨派，而是每個人生活的一部分，更是一座城市的共同記憶。他指出，自己曾在羅東棒球場看過職棒比賽，也和所有宜蘭鄉親一樣，期待有一天，職棒能夠再次回到宜蘭。
「宜蘭要有一座符合職棒標準的棒球場，這不該只是口號，而是要用行動來實踐的事情。」林國漳表示，十二強賽事一路走來充滿質疑，卻靠著堅持與團隊合作站上世界之巔，這正是宜蘭此刻最需要的精神。他相信，只要方向正確、態度堅定，宜蘭一定能迎來中華職棒，讓宜蘭人在家鄉就能看到比賽。
中華職棒會長蔡其昌表示，自己一直很喜歡來宜蘭，這次特別受邀出席，不只是為了重溫《冠軍之路》的感動，更是因為期待宜蘭未來能有一位真正熱愛運動、理解棒球、願意為地方體育環境付出的縣市首長。蔡其昌指出，中華職棒一直希望有機會來到宜蘭，但場地條件始終是關鍵，只要地方政府願意投入、符合檢驗標準，職棒就有機會排入賽程。
蔡其昌也提到，中央雖然這兩年有補助經費，協助宜蘭縣政府羅東棒球場進行整修，但仍未達到聯盟的檢驗標準。他強調，中職願意等，也期待宜蘭能迎來一位願意把運動和棒球當成城市發展重要一環的縣長。
立委陳俊宇表示，自己上任後即積極向蔡其昌會長詢問職棒重返宜蘭的可能性，會長也明確指出，只要球場整修後符合檢核標準，就有機會排入賽程。為此，他持續追蹤羅東棒球場整修進度，並爭取中央補助，同時也推動中央評估宜蘭小巨蛋的可行性。
陳俊宇強調，地方需要一位能把體育、教育與城市發展整合起來的縣長，只要地方與中央攜手合作，宜蘭的運動環境一定可以大幅提升。他也表示，從林國漳對棒球、對運動、對青年世代的理解與投入，看得出來，這正是宜蘭未來需要的領導者。
其他人也在看
經典賽》兩大強投不打經典賽 中職會長發聲！
WBC經典賽台灣隊訂15日於高雄國訓中心開訓，只是旅美投手鄧愷威和台鋼雄鷹低肩側投黃子鵬都辭退，台灣隊先發投手戰力拉警報。中職聯盟負責經典賽台灣隊組、訓、賽，中職會長蔡其昌說，「像愷威、子鵬這麼優秀的選手不打，我都會覺得可惜，但尊重他們的生涯規畫和決定，教練團在實際執行遇到的困難面，他們就會去找出替自由時報 ・ 3 小時前 ・ 12
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 10
WBC／衛冕軍不敢輕敵！日本監督井端弘和：對台灣最關鍵
WBC／衛冕軍不敢輕敵！日本監督井端弘和：對台灣最關鍵EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 8
WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊
WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 30
MLB／避免薪資薪仲！道奇4人全都完約 有2人是去年世界大賽成員
9日是符合仲裁資格球員和母隊達成新約的期限，道奇分別用160萬美元簽下外野手寇爾（Alex Call）、130萬美元簽下後援投手史都華（Brock Stewart）和162.5萬美元簽下牛棚大將班達（Anthony Banda），4位符合資格的選手都順利完約，避免進入仲裁聽證。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
MLB》美媒點出林昱珉致命傷！3A表現低迷仍被看好關鍵曝
曾於2024年世界棒球12強賽扛起「中華隊王牌」的左投林昱珉，在經歷了充滿挑戰的2025年球季後，其職業生涯動向仍受矚目。根據權威美媒《棒球美國》（Baseball America）最新公布的2026年各隊農場新秀排名，林昱珉雖在3A遭遇卡關，但仍憑藉優異的變化球表現，位居亞利桑那響尾蛇隊新秀榜第24名。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
WBC》中華隊唯一大聯盟投手鄧愷威婉拒徵召！韓媒開心：大利多
效力於舊金山巨人的台灣右投鄧愷威，9日透過經紀公司發布聲明，正式宣布婉拒參加即將到來的世界棒球經典賽（WBC）。鄧愷威在聲明中表示，這是一個極其艱難的決定，但在與家人及球團深思熟慮後，決定將重心放在大聯盟春訓，透過徹底的季前準備來應對最高殿堂的挑戰。消息一出，不僅台灣球迷關注，韓媒《MK Sports》也跟進報導，並表示這對韓國隊是好消息。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 22
中職》黃子鵬月薪105萬 成台鋼雄鷹隊史第一個破百萬本土投手
中華職棒台鋼雄鷹今天（9日）為「老虎」黃子鵬舉行加盟記者會，球團特別選在高雄最具象徵意義的左營蓮池潭「龍虎塔」旁意象廣場登場，象徵這位隊史首位自由球員（FA）、港都子弟，將與台鋼雄鷹攜手揭開全新篇章。而在記者會中，領隊劉東洋也透露，黃子鵬一直是球團想網羅的對象，因此在合約上當然不能太失禮，並說：「那子鵬的月薪是105萬，所以他是台鋼隊史第一個百萬月薪的本土投手，我覺得這是非常符合他的身價。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 10
中職》台鋼雄鷹開訓致詞意外點名布坎南 總教練洪一中：「很抱歉啦」
中華職棒台鋼雄鷹今天（10日）在全新訓練基地「皇鷹學院」舉行春訓開訓典禮。不過在開訓的致詞過程中，總教練洪一中意外透露新洋將人選為布坎南，讓富邦悍將球團發表聲明表達抗議。隨後洪總也立即致歉，並表示：「我真的是嘴快。」Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 1
中信兄弟》高宇杰月薪至少破40萬！ 連2年唯一出賽數破百捕手
中職中信兄弟捕手高宇杰，是中職聯盟近年來唯一出賽數連續2年破百的捕手，去年出賽101場，打擊率2成50，1轟，30打點，他的出賽數跟他的身體素質有關，也成為球隊不動捕手。TSNA ・ 1 天前 ・ 8
林安可旅外》統一獅接連送走古林睿煬、林安可 林岳平說國外球隊看到林佳緯
統一獅連2年送走陣中選手古林睿煬、林安可到日本職棒，還會再出現第3個人嗎？答案是「有的」，總教練林岳平認為，如果是野手，應該會是林佳緯。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
MLB》進道奇一年知道如何力抗頂尖投手？ 金慧成：去年才打170個打席
韓國國家隊昨天搭機前往塞班島進行第一階段集訓，洛杉磯道奇韓籍打者金慧成是唯一一位現役大聯盟球員，韓國媒體報導，經過一年的大聯盟洗禮，他在對抗頂尖投手方面汲取不少經驗，對此，他則是謙虛地表示，自己去年在大聯盟也只累積了170個打席。對於這次的經典賽，金慧成展現極高的參賽意願，甚至在第一階段集訓就加入，是名單中唯一一位大聯盟40人名單內的球員，韓國媒體認為，他去年旅美後也在和頂尖投手的較量下獲得不少經驗，對此，他謙虛地說：「現在說我累積了什麼訣竅，其實時間還不夠，去年我也才打了170個打席而已，後輩們上場打擊的機會更多，說不定會比我表現得更好。」金慧成去年與道奇簽下複數年合約，期間雖然曾被下放3A，但整季下來累積71場出賽，繳出打擊率2成80、3轟、17分打點及13次盜壘的成績單，並隨隊奪下世界大賽冠軍。金慧成也分享，在這次的集訓，隊友們不把他視為「大聯盟球員」那麼有距離感，而是把他當成「金慧成」，他說：「大家都相處地很好，雖然還沒一起訓練，不太清楚狀況，但如果有人來請教我，我都會願意告訴他們，畢竟大家都是國家隊成員，也不是我該主動去指導的人，不過只要有人好奇、哪怕是很小的問題，我都會認真麗台運動報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
棒球》經典賽台灣隊15日開訓 43人名單傾向不公布
為了備戰今年3月經典賽，台灣隊將於15日於高雄國家運動訓練中心展開第一階段集訓，屆時以總教練曾豪駒為首的教練團，以及進入43人集訓名單的25至30名選手將會出席，而43人名單傾向不公布，待2月初公布30人正式名單。經典賽台灣隊將於下週四早上10點半舉行開訓儀式，並進行團拜祈福，除了台灣隊教練團和選手自由時報 ・ 8 小時前 ・ 3
日職》林安可西武登錄名「A.LIN」！自嘲二刀流夢碎：還好沒聽我的
「台灣重砲」林安可今（9）日正式披上日職埼玉西武獅戰袍，加盟記者會上揭曉全新背號「73」號。有趣的是，為了區分同隊的台灣選手林冠臣，林安可的球衣名字特別改為「A.LIN」。林安可笑說：「球團建議多個『A』比較好分辨，我覺得OK。希望日本球迷叫我安可或林都可以，只要記得我就好。」中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
MLB／季後賽曾險些讓佐佐木朗希開劇場 他還沒工作就因吃禁藥被禁80場
上季效力費城人的德籍外野手凱普勒（Max Kepler），在休賽季尚未找到新東家之前，10日竟被爆出藥檢未過，確定遭大聯盟禁賽80場，現在就算有球隊願意簽他，他也因為這個處分無法參與季後賽。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
中職》「一開始沒有很想動刀」 醫師首度透露徐若熙復健秘話
徐若熙跟軟銀簽下3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億）的鉅約，味全龍今在天母球場的場外為他舉辦旅外球迷歡送會，現場播放的紀念影片訪問當初為他動刀的長庚醫院周文毅，他透露，其實一開始沒有很想開刀，但因為感受到徐若熙強烈的意願，兩人就達成共識，馬上開刀處理自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
WBC／鄧愷威、黃子鵬婉拒徵召 韓媒：對韓國隊是一大利多
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊將於本月15日在高雄國訓中心展開集訓，不過投手戰力先傳變數。旅美右投鄧愷威與剛轉戰台...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2
中職／開訓典禮震撼發言布坎南加入 洪一中稱嘴快連喊「金歹勢」
台鋼雄鷹10日進行開訓典禮，在典禮上總教練洪一中突然爆料表示球隊找來了布坎南（David Buchanan），此話一出不僅讓全場震驚，因違反了「228條款」，更是讓富邦悍將和聯盟先後發表聲明。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
日職》林安可赴日 餅總回想這件事說好險
繼上季送古林睿煬加盟北海道日本火腿鬥士後，統一獅總教練「大餅」林岳平9日又出席強打林安可加盟西武獅記者會，連續兩年失去大將，球迷笑說餅總在記者會上「臉有點臭」。林岳平則澄清沒有心情複雜，而是慶幸當年林安可想挑戰「二刀流」，還好後來要他專心當打者，如今成功達成旅外夢想，「真的是選對了，要是給他當投手的話，真的是餵球投手，想想好險，沒有誤到他的路。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言