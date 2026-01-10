宜縣長參選人林國漳出席世界12強棒球賽奪冠紀錄電影放映暨座談

宜蘭縣信賴台灣之友會青年會舉辦《冠軍之路》二O二四世界十二強棒球賽奪冠紀錄電影放映暨映後座談，宜蘭縣長參選人林國漳出席。（圖：林國漳競辦提供）

▲宜蘭縣信賴台灣之友會青年會舉辦《冠軍之路》二O二四世界十二強棒球賽奪冠紀錄電影放映暨映後座談，宜蘭縣長參選人林國漳出席。（圖：林國漳競辦提供）

宜蘭縣信賴台灣之友會青年會於一月九日星期五傍晚舉辦《冠軍之路》二O二四世界十二強棒球賽奪冠紀錄電影放映暨映後座談。中華職棒會長蔡其昌、宜蘭縣長參選人林國漳、立委陳俊宇，以及主辦單位宜蘭縣信賴台灣之友會吳培錚理事長、青年會林緗庭會長共同出席，與二三二位熱愛棒球的朋友一同回顧台灣棒球奪冠的感動，也從運動精神出發，討論宜蘭棒球的未來。

廣告 廣告

主辦單位表示，《冠軍之路》不只是記錄一場比賽的勝利，更提醒大家，城市的進步同樣需要長期準備與堅持，期待未來的宜蘭，有一位願意為下一代打造更好運動環境、讓夢想在家鄉實現的宜蘭隊長。

宜蘭縣長參選人林國漳出席映後座談表示，棒球不只是一項運動，而是一種能讓社會團結的力量。他回憶童年時期，沒有錢買棒球手套，就用水泥袋縫成手套、用木棒當球棒，棒球陪伴他成長，也讓他深刻理解運動對孩子、對家庭、對城市的意義。

林國漳強調，運動不分黨派，而是每個人生活的一部分，更是一座城市的共同記憶。他指出，自己曾在羅東棒球場看過職棒比賽，也和所有宜蘭鄉親一樣，期待有一天，職棒能夠再次回到宜蘭。

「宜蘭要有一座符合職棒標準的棒球場，這不該只是口號，而是要用行動來實踐的事情。」林國漳表示，十二強賽事一路走來充滿質疑，卻靠著堅持與團隊合作站上世界之巔，這正是宜蘭此刻最需要的精神。他相信，只要方向正確、態度堅定，宜蘭一定能迎來中華職棒，讓宜蘭人在家鄉就能看到比賽。

中華職棒會長蔡其昌表示，自己一直很喜歡來宜蘭，這次特別受邀出席，不只是為了重溫《冠軍之路》的感動，更是因為期待宜蘭未來能有一位真正熱愛運動、理解棒球、願意為地方體育環境付出的縣市首長。蔡其昌指出，中華職棒一直希望有機會來到宜蘭，但場地條件始終是關鍵，只要地方政府願意投入、符合檢驗標準，職棒就有機會排入賽程。

蔡其昌也提到，中央雖然這兩年有補助經費，協助宜蘭縣政府羅東棒球場進行整修，但仍未達到聯盟的檢驗標準。他強調，中職願意等，也期待宜蘭能迎來一位願意把運動和棒球當成城市發展重要一環的縣長。

立委陳俊宇表示，自己上任後即積極向蔡其昌會長詢問職棒重返宜蘭的可能性，會長也明確指出，只要球場整修後符合檢核標準，就有機會排入賽程。為此，他持續追蹤羅東棒球場整修進度，並爭取中央補助，同時也推動中央評估宜蘭小巨蛋的可行性。

陳俊宇強調，地方需要一位能把體育、教育與城市發展整合起來的縣長，只要地方與中央攜手合作，宜蘭的運動環境一定可以大幅提升。他也表示，從林國漳對棒球、對運動、對青年世代的理解與投入，看得出來，這正是宜蘭未來需要的領導者。