宜縣長選戰 藍營人選將定 吳宗憲、張勝德端牛肉

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）22日提出「弱勢健保全額免費」社福政見，民進黨議員林麗（由左至右）、陳文昌、謝燦輝、簡松樹等人出席表達支持。（李忠一攝）

宜蘭縣長選戰國民黨人選預計2月底前拍板，雖然立委吳宗憲、議長張勝德農曆年後才要全民調，但2人已先後提出社福政見，爭取縣民支持；獲民眾黨徵召參選的前立委陳琬惠去年提出讓敬老卡升級；民進黨參選人林國漳22日承諾上任後推動「弱勢健保全額免費」，估計3萬940人受惠，編列預算2億384萬元，占縣府總預算不到1％，盼能讓鄉親就醫零負擔。

宜蘭縣長選戰民進黨人選先行到位，林國漳昨承諾上任後全力推動「弱勢健保全額免費」補位計畫。他指出，現行制度是中低收入戶65歲以下仍須自付二分之一，中度身障者中央補助二分之一、家屬負擔二分之一，輕度身障縣府目前補助四分之一，55歲以上原住民補助資格限制嚴格。

廣告 廣告

林國漳曾長期擔任法律扶助基金會分會長，他表示，對許多上有老、下有小弱勢「三明治」家庭而言，每個月累積健保欠費與隨之而來的滯納金是沉重負擔，現行制度還需要自付保費的邊緣族群，剩餘差額應全數由縣府支應。

他強調，「弱勢健保全額免費」估計有3萬940人受惠，編列預算2億384萬元，占總預算不到1％，縣府可以負擔，希望讓弱勢不會因為繳不起健保費而不敢看病，也不因為小病拖成大病，造成更大負擔。

民進黨議員謝燦輝說，縣府總預算是366億元，拿出2億元照顧弱勢在財政上是絕對沒問題，會全力支持。

吳宗憲與張勝德本月16日赴黨中央協調，雙方決定以全民調定輸贏，藍軍誰選縣長預計2月底前出爐，在赴黨中央協調前，吳宗憲提出營養午餐加碼等「囝仔我來顧」教育4大政策，希望透過提出具體解方來減輕家長負擔。

張勝德本周提出照顧長輩政策，強調「孝順不能等、照顧不能遲」，主張縣府重陽敬老金門檻從90歲下修到65歲，以及長青食堂補助每餐55元，長輩每餐只要自付銅板價20至30元，比照孩子營養午餐的精神來照顧長輩。

陳琬惠則在去年底提出升級敬老卡政見，每年補助6000元讓敬老卡可用在交通、醫療、運動、生活所需等處，使敬老卡成為1張超級悠遊卡。