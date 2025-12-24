宜縣防災輔導團訪基隆交流

宜蘭縣防災輔導團到基隆進行防災經驗交流。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

為促進縣市間防災教育經驗交流，強化學校與地方政府面對多元災害的應變能力，宜蘭縣防災輔導團於二十三日由教育處科長林彥妏與輔導團約二十人到基隆市災害應變中心辦理防災交流活動。基隆由教育處科長郭佳雯、消防局災害管理科長陳進源與防災教育輔導團成員共同接待。

首先由陳進源簡報，說明基隆近年防災推動成果，並以災害管理四階段，介紹面對各類災害的整體應變思維。同時分享日本「稻叢之火」的防災故事，及南亞大海嘯中十歲女孩蒂莉‧史密斯因即時判斷成功救人被譽為「年度兒童」的故事，說明防災教育向下扎根的重要性。透過推廣「全民防災」協助建立基本疏散避難觀念，降低災害風險與損失。

接續由今年度基礎建置學校、防災教材教具示範學校過港幼兒園老師董懿萱分享專為幼齡學童設計的「防災百寶箱」防災教具。教具以「每個防災問題都是一把鑰匙」為設計概念，學童答對問題後，即可前進下一關，透過遊戲提升學習動機與防災理解。

百福國中老師魏仲成介紹自行研發的「地震心臟病」防災卡牌，將傳統反應遊戲轉化為防災情境演練。卡牌內容融入「趴下、掩護、穩住」及「不推、不跑、不語」等口號，透過互動體驗引導參與者熟悉正確避震行為，是很受歡迎的防災教具，透過遊戲幫助學生做出正確避難姿勢。

宜蘭防災輔導團走訪信二防空洞等場域，結合防空洞戰災遺址、中法戰爭歷史背景，及海嘯與防汛等議題，透過場域導覽與經驗分享，呈現將歷史文化與現代防災教育相互結合的在地特色。