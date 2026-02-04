宜縣頒布國際賽事獎勵辦法奧運金牌選手 最高獨得２０萬元

「宜蘭縣績優運動選手與教練參加國際運動賽事獎勵辦法」已發布，若選手於奧運或亞運個人項目奪得第一名，將頒發新臺幣二十萬元獎勵金。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府為提升縣內運動競技水準，並鼓勵在地優秀選手與教練爭取國際賽事榮耀，於一月三十日正式訂定並發布「宜蘭縣績優運動選手與教練參加國際運動賽事獎勵辦法」。這項新政策主要針對代表國家參加奧林匹克運動會、亞洲運動會等重大國際賽事的宜蘭縣籍選手及教練提供實質獎勵。凡符合資格者，若在國際賽場上獲得個人或團體成績前六名，將可向縣府申請獎勵金，藉此肯定選手在世界體壇為宜蘭爭光的努力，並落實國民體育法對於傑出運動人才的獎勵精神。

本辦法明定獎勵對象為經國家遴選、且在比賽日時已連續設籍宜蘭縣一年以上的績優運動選手及其教練。獎勵賽事包含奧林匹克運動會、亞洲運動會、世界運動會、世大運、帕運及聽奧等國際指標性賽事。在獎勵金額方面，若選手於奧運或亞運個人項目奪得第一名，將頒發新臺幣二十萬元獎勵金，教練則可獲十萬元；若是世界運動會或世大運個人項目奪金，選手亦可獲得十萬元獎勵。此外，針對團體項目獲獎亦訂有相應的獎勵標準，申請人僅需於比賽結束後一個月內檢附相關證明文件即可提出申請。